İlkbahar yenilenmenin, uyanışın ve rengin mevsimi olarak tasvir edilir. Doğrudur da, ancak cilt söz konusu olunca bu mevsime fazlasıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü cildin reaksiyon seviyesi yükseldiği, hassasiyeti arttığı için kızarıklık, kuruluk, döküntü, akne, leke gibi pek çok problem yaşanabiliyor. Sorun sağlık ve güzellik olunca durum ciddi; ancak çözümsüz de değil. Cildinizi ilkbahara hazırlayıp, yenileyici uygulamalarla bütün bu sıkıntıların önüne geçebilirsiniz.

Evde pratik bir şekilde yapabileceğimiz ilkbahar tadında kür tarifleri de veren Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı, Figen Aktosun, kısa sürede etkili sonuçlar alınacağını söylüyor. Karşınızda ilkbahar için saç ve cilt bakım kürleri...

YATIŞTIRICI VE NEMLENDİRİCİ ETKİLİ CİLT BAKIM MASKESİ

1 çorba kaşığı yeşil çay (yeşil çay rondodan geçirilecek)

1 çay kaşığı limon suyu

3 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı karbonat

Malzemeler bir kapta karıştırılır. Yüze ve boyna sürülür. 20 dakika bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır, Bu makse haftada bir kez uygulanabilir. Cildiniz hemen ilk uygulamadan sonra bile yumuşak parlak, dingin ve sakin bir hal alacaktır.



SAÇLAR İÇİN BAKIM MASKESİ

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı Hint yağı

1 çorba kaşığı badem yağı

1 çorba kaşığı lavanta yağı

Malzemeler bir kapta karıştırılır. Dört günde bir saç derisine masaj yaparak uygulanır en az 2 saat bekletildikten sonra yıkanır. Kan dolaşımını hızlandırıp, saç dibini enfeksiyonlardan temizleyen bu karışımın içerisinde A - B - K vitaminleri vardır. Potasyum ve kalsiyum kaynağı bakımından zengin olan karışım, çok güzel kokar, saç derisi hastalıklarını kökünden kurutur ve bu sayede saçın uzamasını da sağlar.





SIKILAŞTIRICI ETKİLİ CİLT BAKIM KREMİ

2 yemek kaşığı siyah üzüm çekirdeği

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Siyah üzüm çekirdeği pudra haline gelinceye kadar havanda dövülür, içerisine bir yemek kaşı Hindistan cevizi yağı ve bir yemek kaşığı zeytin yağı eklenir. Zedelenmemiş beyaz gül yaprakları da karışıma eklenir. Karışım bir kutunun içinde, kapalı ve karanlık bir ortamda saklanır. İki günde bir ters yüz edilir.

Böylece karışımın homojen bir şekilde karışması sağlanır. 15 gün sonra içerisine 2 yemek kaşığı nar çekirdeği yağı ilave edilir ve dört gün daha bekletilir. Sonunda nemlendiricimiz kullanıma hazır! Nar çekirdeği yağı cildi sıkılaştırır, siyah üzüm çekirdeği deriyi toparlar, sarkmaları önler, hücreleri yeniler, cildi güzelleştirir, kırışıklıklarda olduğu gibi lekeler için de iyi bir tariftir.