Başarılı sunuculuğunun yanı sıra oyunculuğu ile de beğenilen İlker Ayrık yarın akşam Beyaz Show'un konuğu olacak. Ünlü sunucu İlker Ayrık hakkında merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik...

İLKER AYRIK KİMDİR?

İlker Ayrık, 16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Arnavut kökenli babasının adı Vehbi Ayrık'tır. Bir abisi ve bir ablası vardır. Babası, o 9 yaşındayken ölmüş. İlk, orta ve liseyi Balıkesir'de okumuş, Balıkesir Lisesinden mezun olmuştur. Endüstri mühendisi olmak isteyen İlker Ayrık, Lise son sınıfta okul tiyatrosuyla tanışınca fikri değişti.

18 yaşında 1997 yılında tiyatrocu olmak içinİstanbul'a giden İlker Ayrık, İstanbul'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde kurslara başladı. İki sene orada kursiyer olarak öğrenim gördü. Bu arada Devlet Konservatuar sınavlarında başarılı olamadı. O iki yıldan sonraMüjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden 4 senede mezun oldu. 2005 yılında tiyatrocu arkadaşı Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro adlı bir tiyatro kurmuştur. 2008 yılında ise Kent Oyuncuları'na katılarak Cimri oyununda görev aldı.

Oyuncu tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok dizi, sinema ve reklam projelerinde de yer almıştır. Oynadığı Seksenler dizisi ile oyunculuğunu tescilleyen oyuncu, sunduğu yarışma programı Ben Bilmem eşim bilir programı ile de milyonlarca tanınmıştır.

Oyuncu ortaokuldan beri tanıştığı ve aşık olduğu okul arkadaşı Sanem Ayrık ile okul bittikten 15 yıl sonra tekrar karşılaşmış ve evlenmeye karar vermiştir. 2009 yılında evlenen çiftin mutlu giden evlilikleri Nisan 2013 de doğan oğulları Ferit ile mutluluğun zirvesine ulaşmıştır.

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2013 - Uçurtmanın Kuyruğu : Savaş Dinçel - Pervasız Tiyatro

2012 - Sığıntılar : Slawomir Mrozek - Pervasız Tiyatro

2010 - Annem Yokken Çok Güleriz: Enda Walsh - Tiyatro Gerçek

2008 - Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları

2006 - Uçurtmanın Kuyruğu : Savaş Dinçel - Müjdat Gezen Tiyatrosu

2000 - Vişne Bahçesi : Anton Çehov - MSM Oyuncuları

2000 - Oz Büyücüsü : Frank Baum - MSM Oyuncuları



Filmleri :

2015 - Yapışık Kardeşler (Sinema Filmi)

2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Sinema Filmi)

2013 - Kedi Özledi

2013 - Çakallarla Dans 2:Hastasıyız Dede

2012 - Seksenler

2010 - Çakallarla Dans

2010 - Memlekette Demokrasi Var

2009 - Ramazan Güzeldir

2009 - Geniş Aile

2008 - A.R.O.G

2008 - Cesaretin Var mı Aşka

2008 - Babam Adam Olacak

2008 - Gökten Üç Elma Düştü

2007 - Çocuk (film)

2007 - Başımın Belası

2007 - Kuzey Rüzgarı

2006 - Son Osmanlı Yandım Ali

2006 - Gizli Patron

2006 - Karınca Yuvası

2005 - Kadın Her Zaman Haklıdır

2005 - Kısmet

2004 - Müjgan Bey

2004 - Omuz Omuza

2003 - Kasabanın İncisi

2002 - Aslı ile Kerem

2002 - 7 numara – Yankesici (bölüm 62)

2001 - Tatlı Hayat– Yavuz (Konuk Oyuncu)

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER