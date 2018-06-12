Esenyurt Kıraç'ta önceki gece yaşanan cinayetin ardından dram çıktı. Meryem Aydoğdu 17 yaşındayken evlendirildi. Yaklaşık 1 yıl evli kalan genç kadın kocasından ayrıldıktan sonra Ömer Varol ile birlikte yaşamaya başladı. İkinci eşiyle 3 yıl boyunca imam nikahlı yaşayan ve bu sürede bir de çocuk sahibi olan Meryem Aydoğdu, kıskançlık nedeniyle şiddet gördüğü Varol'u terk etti.

İKNA EDEMEYİNCE KATLETTİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre Ömer Varol, çocuğunun annesi Aydoğdu'yu arayarak eve dönmesini istedi. Genç kadının hayır cevabı vermesi üzerine çılgına dönen koca, pompalı silahla evi bastı. Erkek şiddetiyle yaşamını yitiren kadınlara bir yenisi daha eklendi. Varol, Meryem Aydoğdu'yu peş peşe ateşlediği tüfekle katletti.

ESKİ EŞİYLE FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Ömer Varol'u Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadesinde Varol'un, "Kendisi 3 yıldır imam nikahlı eşim olur. Tartıştık, bunun üzerine anne evine gitti. Çağırdım kabul etmedi üstüne de eski kocasıyla fotoğrafını gönderdi. Çılgına döndüm. Pompalı tüfekle gidip ateş ettim" dediği öğrenildi.

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