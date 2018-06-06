İmar barışının ardından 39 ilçenin hemen her mahallesinde meraklı bekleyiş sürerken, Başbakan Binalı Yıldırım önceki gün müracaatların 8 Haziran’da başlayacağını açıkladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Megakent’in en sıkıntılı mahallelerinden biri olan Avcılar Yeşilkent Mahallesi de imar barışına dahil edilmeyi bekliyor.

75 bin kişilik nüfusuyla Avcılar’ın en kalabalık mahallelerinden olan Yeşilkent’i imar, altyapı, asfalt gibi sorunlar nedeniyle biz de daha önce manşete taşımıştık. İmar barışıyla geçen ay yeniden gündeme getirdiğimiz mahalleyle ilgili konuşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, mahallenin imar sorununun beklediğini söyledi.

Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı’nda geleneksel olarak düzenlenen aylık ‘Esnaf Buluşması’nda bir grup esnaf ile bir araya gelen Başkan Toprak Benli, ilçedeki 10 mahalleden 8’inin imar planlarının, plan notlarının yapılıp Avcılar Meclis’inden geçirildiğini ve İBB Meclis’ine gönderildiğini ancak gündeme hâlâ alınmadığını söyledi.

Yeşilkent ile Tahtakale’de imar sorununun beklediğine dikkat çeken Başkan Benli, “Tahtakale de imar planı istiyor biz de halkımız ne istiyorsa onu istiyoruz Her zaman onların yanında olacağız. Yeşilkent’in 1/5000’lik planlarını hazırladık. ‘Siz bu planı çıkarın, varsa ilavesini de yapın yeterki meclisten çıkarın. Ben Yeşilkent’in bütün cadde ve sokaklarında size teşekkür yazacağım. Yeter ki insanımızın imar planlarını verin, biz zaten altlığını yaptık, size teslim ettik, 1/1000 planı da hazırladık, bekliyoruz. Ayrıca da Yeşilkent’in, Firuzköy’ün sahilini koruma amaçlı imar planı ile de Bathonea Aeropark yani ‘Bereketpark’ projesi de yaptık. Yeşilkent’in halkı hem plana kavuşacak, hem yerinden uzaklaşmayacak, borçlandırılmayacak, göç ettirilmeyecek hem kendilerine, hem de evlatlarına iş sahası açılacak. Ben, yapılması gereken her şeyi yaptım. Avcılar’a imar planını vermemenin sorumluğu ağırdır” dedi.

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