Roma imparatoru kuzenler Valens ile Valentinian II'nin portrelerinin bulunduğu altın sikke, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
AA'nın haberine göre Ankara'da bulanan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, eski Yunan ve Roma dönemlerine ait zengin bir sikke koleksiyonuyla Anadolu'da çıkarılan birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor.
Müzenin sanat tarihçisi Selma Ünal, müzenin en önemli koleksiyonlarını sikkelerin oluşturduğunu, dünyanın ilk basılı maden paraları olan 564 Lidya sikkesinin, ender rastlanan Akhamenid Pers paralarının, ünlü Atina baykuşlu gümüş tetradrahmi (sikke) serisinin ve Bizans dönemini temsil eden altın, gümüş ve bronz sikkelerin koleksiyonlarındaki ilginç eserler arasında yer aldığını söyledi.
Ünal, "Geç Roma Dönemi" olarak adlandırılan MS 4. yüzyılda hüküm sürmüş Valentinianus sülalesinin dört imparatoru olan Valentinian I, Valens, Gratian, Valentinian II'ye ait olan ve Antakya darphanesinde basılan 21 altın sikkenin, Kırıkkale Kapulukaya Barajı yakınlarında bir testinin içinde bulunduğunu ifade etti.
Bunlar arasında en çok ilgiyi Valens ve kuzeni Valentinian II'nin yan yana resmedildiği altın sikkenin çektiğini belirten Ünal, dünyada tek olan sikkenin, gümüş bir örneğinin ise Louvre Müzesi'nde sergilendiğini bildirdi. Ünal, "Sikke, Roma döneminde doğuda imparatorluk yapan Valens ile batıda yeni imparator seçilmiş Valentinian II arasındaki önemli bir anlaşmanın şerefine Antakya darphanesinde basıldığı biliniyor. İki imparatorun yan yana resmedilmesi ve altın olması bu sikkeyi tek kılıyor." dedi.
SİKKELERE ÖZEL ÇEKMECELİ CAM PANELLER
Erimtan Müzesi'nin, sikkelerin sergilenmesinde bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çeken Ünal, "Sikkelerin, dik olarak kurulan çekmece tarzındaki cam panellerde sergilendiğini aktardı. Ünal, çekmece çekildiğinde ışıklarının yanması ile sikkenin her iki yüzünün de görülebildiğini anlattı.
3 YILDA 60 BİN ZİYARETÇİ
Müze Müdürü Nazan Gezer, Ankara Kalesi bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinin arkeolojik eserlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra müzik, resim atölyesi ve sanatsal eğitim olanakları sunduğunu da söyledi.
Kurulduğu Mart 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin kişinin müzeyi gezdiğini söyleyen Gezer, çoğunluğu Anadolu'da çıkarılan sikke koleksiyonuna sahip olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.