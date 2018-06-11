Muharrem İnce bugün Diyarbakır’da cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları çerçevesinde bir miting düzenledi.

Projelerinden söz eden İnce özellikle dil konusuna ilişkin, ''Bu ülkenin bütün evlatlarına 3 dil öğreteceğiz. Birinci dil resmi dil Türkçe. Herkese öğreteceğiz. İkinci dil evinde konuştuğu, anasının dili, Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça öğreteceğiz. Anası, babası evinde hangi dili kullanıyorsa anasının dili dediğimiz dili öğreteceğiz. Üçüncüsü İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Çince... Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız, iyi yetiştireceğiz. Çocuklarımızı dünya vatandaşı yapacağız. Erdoğan'la anlaşamadığım şey şurası, Erdoğan diyor ki yerli otomobil yapacağız. Erdoğan otomobilin kaportasına talip ben beynine talibim.'' dedi.

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