Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in aktardığına göre, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ülkü İnce, Muharrem İnce'nin Ankara'da katılacağı programdan dolayı ziyarete katılamadığını belirterek, şunları söyledi:

"İKİMİZ DE ÖĞRETMENİZ"

"O miting yaparken, ben bu boşluğu değerlendirdim. Başak Hanımla kısa bir görüşmemiz oldu. Bu siyasi görüşme değildi, insani bir görüşme. Başak hanım öğretmen, ben de öğretmenim. Bir kadın dayanışması, öğretmen dayanışması şeklinde yaptık. Sayın Emine Erdoğan aynı durumda olsa, onu da bir kadın olarak ziyaret ederdim. Sayın Karamaloğulları'nın eşi Ayşe Hanım aynı durumda olsaydı, onu da ziyaret ederdim. Gayet güzel sohbet ettik, çıktık."

Başak Demirtaş ise sosyal medya hesabından, "Siyaset düşmanlıkları değil dostlukları büyütmelidir. Seçimlerden sonra da herkes birbirinin yüzüne bakabilmelidir. Her şey oy değildir, oydan daha kıymetlidir insani değerlerimiz" paylaşımında bulundu.

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