İnce'nin memleketi Yalova'dan Erdoğan çıktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin şehri Yalova'da seçim sonuçları merakla izlendi. Sandıkların tamamı açılırken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.37 ile en çok oyu alan lider oldu.

Muharrem İnce yüzde 38.86 ile Erdoğan'ı takip ederken, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 4.90, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 4.78 oy aldı.