İngiliz Büyükelçi'den 'siyah-beyaz' veda mesajı!

İngiltere'nin görev süresi dolan Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Twitter hesabından yaklaşık iki buçuk dakikalık bir video mesajı paylaşan Moore, Türkçe olarak Türkiye macerasını anlattı. Büyükelçilerinin görevi gereği ülkelerinin çıkarlarını savunması gerektiğini söyleyen Moore, ikinci şartın ise evsahibi ülkeye beslenen sempati olması gerektiğini söyledi.

"Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum" diyen Richard Moore, "Benim güzel Türkiye'm, bol şans. Sizi ziyaret etmek için geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğunu bilinen videosunu 'Siyah!' diyerek bitirdi.

Richard Moore, dün akşam yaptığı paylaşımda da şalgam içerken çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve "Türkiye'de 7 yılım geçti ama şalgamı sevemedim. Kusuruma bakmayın" ifadelerini kullanmıştı.

— Richard Moore (@UKAmbRichard) December 12, 2017

— Richard Moore (@UKAmbRichard) December 11, 2017