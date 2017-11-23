İngiliz fotoğrafçı Etiyopya'daki lavları fotoğrafladı

İngiliz fotoğrafçı Christopher Horsley, Etiyopya’nın Afar bölgesindeki Danakil Çöküntüsü’nde çektiği fotoğrafla herkesi kendine hayran bıraktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 25 yaşındaki fotoğrafçının yakaladığı karede, yanardağın tepe noktasında lavlar, adeta şeytani bir şekilde kameraya gülümsüyor. Horsley, “Fotoğraf çekmek için inanılmaz bir yerdi, bir kez daha gitmek için sabırsızlanıyorum” dedi

İngiliz fotoğrafçı

Christopher Horsley

Etiyopyadaki lavlar

danakil çöküntüsü