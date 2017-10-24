İngiliz keskin nişancı Holmes, Rakka'daki patlamada öldü

ABD desteğiyle terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen Rakka operasyonun tamamlanmasının ardından kentte el yapımı patlayıcı ve mayın temizliği başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre temizlik sırasında bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2015 yılından bu yana terör örgütü YPG saflarında yer alan 24 yaşındaki İngiliz Jac Holmes öldü.

Holmes'un öldüğü, terör örgütüne yakın internet sitelerinde yer aldı. Holmes'un, İspanya, ABD ve Almanya uyruklu 4 kişilik keskin nişancı grubu arasında yer aldığı belirtildi.

Jac Holmes

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