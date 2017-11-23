İngiliz medyasından 'Suudi prenslere işkence' iddiası

Suudi Arabistan'ta prenslere ve üst düzey isimlere yönelik operasyonlarla ilgili İngiliz medyasında bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail gazetesinin haberinde, Amerikan özel güvenlik şirketlerinde çalışan paralı askerlerin, gözaltına alınan prensleri sorguladığı, dövdüğü, ayaklarından astığı, tokat atıp, aşağılayarak küçük düşürdükleri, bu prenslerin arasında Bodrum tatili sırasında neredeyse bir servet harcayan Suudi Prens Talal'ın da olduğu öne sürüldü.

Yine gazetenin iddiasındaki kaynak, Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutulan bütün zenginlerin yabancıların gözetimi altında olduğunu söyledi. "Muhammed bin Salman, yaşamları boyunca gözaltına alınanların önünde eğilmiş Suudi güvenlik görevlilerini istemiyor. Otelin dışında Suudi Özel Harekat birlikleri var ancak içeride özel şirket var. Abu Dabi'den gelip her şeyi kontrol altına aldılar. Önemli bir şey varsa, kendi çok nazik bir şekilde sorular soruyor. Ancak odadan çıktığında, paralı askerler içeri giriyor ve tutuklular hakarete uğruyor, tokatlanıyor, asılıyor ve işkence görüyor" dedi.

Yaklaşık 3 hafta önce Suudi Arabistan’da başlatılan ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yönettiği 'yolsuzluk operasyonu'nda en az 11 prens ve onlarca iş adamı ve hükümet yetkilisi gözaltına alınmıştı.

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