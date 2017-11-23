İngiliz turistten fazla ulaşım ücreti alındığı iddiasına ilişkin açıklama

Atatürk Havalimanı'ndan Gebze'ye gidiş-dönüş yapan İngiliz turist Gary Stimson'dan 3 bin liralık ücret aldıklarına ilişkin basında çıkan iddialar üzerine yazılı açıklama yapan seyahat şirketinin sahibi Emre Rıdvanoğulları, durumun ofis çalışanının turistten fazla para almasından kaynaklandığını belirterek, Stimson'dan özür dilediğini bildirdi.
600 LİRA YERİNE 3 BİN LİRA
Rıdvanoğulları açıklamasında, 13 Kasım'da Atatürk Havalimanı'na gelen Stimson'ın Gebze’ye gidip gelmek üzere ofis çalışanı T. Ö.’den VIP araç talep ettiğini, gidiş-dönüş ücreti 600 lira olması gerekirken, çalışanın evrakta oynama yaptığını ve 3 bin lirayı kredi kartından çektiğini kaydetti.
Bu durumu haftalık kasa sayımında fark etmelerinin ardından söz konusu personelin 4 saat tekne ile yemekli boğaz turu, VIP araçla Gebze’de bulunan bir otele gidiş ve dönüş ücretinin buna dahil olduğunu kendisine aktardığını belirten Rıdvanoğulları, "Kasa sayımında ise toplam 2 bin 400 lira eksik çıkması sonucu personel cevap verememiştir. Bir sorun olduğunu fazla ücret alındığını fark ettiğim için hemen Gary Stimson ile iletişime geçmek istedik, lakin kendisine ulaşamadık. Bunun üzerine kamera kayıtları incelendi. Ülkemize misafir gelen Gary Stimson’dan fazla para alındığı kesinleşmiştir. Bunun yanında tahsilat makbuzunda oynama yaptığı, kötü niyetli olduğu, fazladan aldığı ücreti kendisinin aldığı ortaya çıktı. Ofis çalışanımız T. Ö.’nün tamamen kendi bireysel kararı ile yaptığı bu art niyetli olaydan dolayı, ülkemize misafir olarak gelen Stimson’a karşı biz işverenleri ve ülkemizi mahcup etmiştir." ifadelerini kullandı.
"KONUYLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİMİZİ ULAŞTIRDIK"
Rıdvanoğulları, sosyal medya üzerinden Stimson’un Türkiye’de ziyaret ettiği firmaya ulaştıklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"Firma yetkililerinden ve Stimson’dan özür dileyerek, ücretin tamamını iade etmiş bulunmaktayım. Tekrar ülkemize gelmesi neticesinde Türk misafirperverliğini göstermek ve uzun süre misafir etmek isteriz. Bu olaydan sonra oluşan mahcubiyetimizden dolayı tüm ilgili birim ve kamu yönetiminden Rıdvanoğulları Seyahat İnşaat Limited Şirketi olarak özür dileriz. Bu tür olayların tekrarlanmaması için bütün tedbir ve önlemleri almış bulunmaktayız. Bu konuyla ilgili tüm şikayetlerimizi devletin ilgili makamlarına ulaştırdık."
Öte yandan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün girişimleri sonucunda turist mağduriyetinin yaşanmasına neden olduğu belirtilen çalışanın, işten çıkartıldığı öğrenildi.
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