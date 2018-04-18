İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle bir araya geldiği görüşmede, ABD öncülüğünde İngiltere ve Fransa’nın da katıldığı Suriye’ye askeri operasyonun amacını ve hedeflerini anlattı. Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia’ya yapılan kimyasal saldırıyla ilgili arka plan bilgisi de veren Büyükelçi Chilcott, soruları da yanıtladı. Chilcott, özetle şunları söyledi.
AKTÖRÜ RUSYA: Skripal olayı ile Suriye’de Duma’da yaşananlar arasında muhakkak ki bir bağlantı var. Farklılıklar göstermekle birlikte her iki olayda da kimyasal silah kullanımı söz konusu. Her iki olayda da aktör Rusya. 2013’te Rusya kimyasal silahların eritileceği ve kullanılmayacağı garantisi vermişti. Ne yazık ki verdiği sözü tutamadı. Suriye’de kimyasal silah stoklarının BM tarafından araştırılması talepleri sürekli Rusya tarafından veto edildi ve sekteye uğratıldı; 6 kararı Rusya veto etti. Rusya, pek çok kanaldan mevcut durumu karatmaya, gölge düşürmeye çalışıyor.
OPCW RAPORU DOĞRULUYOR: BM Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) raporu Skripal olayında kimyasal, sinir gazı kullanıldığını doğruluyor. Rapora göre, söz konusu saldırıda kullanılan toksik maddenin saflığı o kadar yüksek ki ancak uzman üretimle sağlanabilir. Bu da ancak terörist bir örgüt değil, bir devletin kontrolünde mümkün olabilir.
OPERASYONUN AMACI: Suriye’ye düzenlenen askeri operasyon doğrudan Suriye halkının kimyasal saldırıdan dolayı yaşadığı acılara son vermek amacıyla bir müdahaledir. Amacı Esad’ın kimyasal silah kapasitesini engellemek ve gelecekte kimyasal silah kullanabilirim gibi bir fikre kapılmasına izin vermemekti. Sınırları ve kapsamı net şekilde belirlenmiş operasyon haklı gerekçelerle gerçekleştirildi.
ASTANA HEDEF DEĞİL: Suriye’deki iç savaşın gidişatını ve rejimi değiştirmek, Rusya’nın stratejik hedeflerini zayıflatmak gibi bir amacımız yoktu. Son derece net şekilde planlandı. Kimyasal silahların üretimine imkan sağlayan, kimyasalın üretildiği tesislere yönelikti. Askeri operasyonun bir mesajı vardı: Suriye’deki rejimin kimyasal kullanımını ve üretimini durdurması, tesisleri kapatması gerekiyor. Bunun dışında hiçbir boyutu yok. Astana sürecine hiçbir şekilde mesaj gönderiyor değil. Biz, Astana sürecinin faydalı olduğunu düşünmekteyiz. Bir savaşa barışçıl çözüm bulunmak isteniyorsa, tarafları bir masa çerçevesinde toplamak faydalı olacaktır.
‘ERDOĞAN HAKLI’
(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Kimyasal silahları hedef alıyorsunuz da konvansiyonel silah olunca niçin vurmuyorsunuz” sözleri) Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece haklı. İnsani açıdan bakarsanız kimyasal veya konvansiyonel silahla öldürmenin hiçbir farkı yok. Orada çok büyük bir insani trajedi yaşanmakta. Pek çoğumuz BM tarafından yürütülen Cenevre kapsamında barışçıl bir çözüm taraftarıyız ve son derece aktifiz. Uluslararası kanunlar uyarınca kimyasal silahlar farklı bir kategoride bulunuyor. Birleşik Krallık olarak Suriye’de sorunlara kalıcı çözüm getirilmesi ve siyasi çözüm bulunması için elimizden gelen her katkıyı vereceğiz.
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