İngiltere'deki kadınlar meme silikonlarını çıkarıyor!

İngiltere'de 90’lı yıllarda patlama yapan silikon implant taktırma furyası şimdilerde tersine döndü. Gazete Habertürk'ün haberine göre; cerrahlar yeni implant taktırma ameliyatından daha çok çıkarma operasyonu yapıyor. İngiltere’de geçen yıl 390 kişi silikon implantı yaptırdı ancak aynı dönemde 1602 kadın da bu implanttan kurtuldu.

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Meme silikonu

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