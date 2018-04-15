Britanya, Esad rejiminin bir kez daha halkı karşısında kimyasal silah kullanması halinde opsiyon olacak cevaplara dair çalıştıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in ABD ve Fransa'nın kimyasal silah merkezilerini vurma kararını destekleyerek, bunun daha fazla kimyasal saldırıyı önlemek için doğru hareket olduğunu ifade etti.



İngiltere Dışişleri Bakanı, Esad'ı pazarlık masasına oturtma için baskıyı sürdüreceklerini ancak masada henüz net bir teklif bulunmadığını ifade etti. BBC'den Andrew Marr'a verdiği röportajda, kimyasal saldırının tekrarı durumunda verilecek cevaba dair henüz bir plan olmadığını bununla birlikte çalışıldığını belirten Johnson, Esad rejiminin yeni bir saldırı planlayacak kadar aptal olmadığını söyledi.

Esad rejiminden şüphelenilen ve başkent Şam'ın yakınlarında muhaliflerin kontrolünde bulunan Douma kentine yönelik düzenlenen saldırının ardından ABD, Fransa ve İngitere hava saldırısı düzenlemişti. Suriye ve Rusya ise kimyasal saldırının dünya kamuoyunun görüşlerini kendi aleyhlerine çevirmek için düzenlendiğini savunmuştu.

Saldırı öncesinde neden İngiltere parlamentosunun onayının alınmadığının sorulması üzerine Johnson, temel kaygılarının operasyonun etkisi ve hızı olduğunu belirtti.

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