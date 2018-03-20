Polis saldırının gerçekleştiği Salisbury'den yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Durrington'da bir yolu kapatırken, kanıt arayan polis ve askerler için çadırlar kuruldu.

Aracın, eski ajanın kızı Yulia'yı havaalanından almak için Skripal'in bir arkadaşı tarafından kullanıldığı tahmin edilirken, aracın neden çekildiğine dair yetkililerden açıklama gelmedi.

Yetkililer, yüzlerce terörle mücadele memurunun saat başı kanıtları incelemeye devam etmesi sebebiyle soruşturmanın birkaç ay süreceğini söyledi.

İngiliz polisi baba-kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile kadının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Skripal, 2010'da ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal'in, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

"KANITLARIMIZ VAR"

İngiltere ile Rusya arasında ipleri kopma noktasına getiren, diğer ülkelerin de Rusya'ya karşı açıklamalar yaptığı olayla ilgili, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson"Novichok" adlı kimyasal madde grubuna dahil olduğu öne sürülen ve sinir sistemi üzerinde etkili maddenin son 10 yıldır Rusya tarafından geliştirilip depolandığına dair ülkesinin elinde deliller bulunduğunu vurgulamış, Skripal'in zehirlendiği maddeye ait numunelerin tarafsızca incelenmesi için KSYÖ uzmanlarının İngiltere'ye geleceğini açıklamıştı.

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