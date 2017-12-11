Adana'da, İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria dönemine ait 750 adet altın para, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin ülkeye kaçak yollardan tarihi eser sokarak satmaya çalıştığı ihbarını aldı. Polis şahısların bindiği taksiyi, Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda durdurdu.

HAVLUYA SARMIŞLAR

Taksiyi durdurup arama yapan polis, taksinin arka kısmında havlu içine sarılmış poşette 750 altın para ele geçirdi. Polis takside bulunan Suriye uyruklu Ammar Abdullah Elhac (39) ve Ahmed Abdulrezzak (19) ve taksi sürücüsü N.Y. gözaltına alındı.

Polis ilk yaptığı incelemede paraların, 1819-1901 yıllarında İngiltere Kraliçesi olan Alexandrina Victoria dönemine ait ve üzerinde de kraliçenin portresinin bulunduğu altın para olduğunu tespit etti. Polis, paranın gerçek olup olmadığının belirlenmesi için parayı müze müdürlüğüne teslim etti.