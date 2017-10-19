İNGİLTERE’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Bloomberg HT’de Cüneyt Başaran ve Aslı Şafak’ın sorularını yanıtladı. Moore şunları söyledi:

BREXIT: ‘Süreç görülenden iyi ilerliyor. Biz AB’den ayrılacağız bu kesin fakat bizim Başbakan’ın da sürekli tekrarladığı gibi Avrupa’yı değil AB’yi terk ediyoruz’ dedi. Avrupa’yla çok iyi bir diyalog kurmak istiyoruz. AB’yle müzakereler biraz zor, en zoru da paraya odaklanılan meseleler. Yani zor bir süreç fakat gününde sonunda herkesin memnun ayrılacağı bir sonuca ulaşmak isteriz. Hard Brexit istemiyoruz. Türkiye’yle ticari ilişkilerimizi korumak için konuşuyoruz. Kasım ayında ortak bir çalışma grubu düzenlenecek. İngiltere ve ekonomik bakımdan dünyada çok iyi bir konumda olan Türkiye’nin ticari ilişkileri iyi fakat çok daha yüksek bir potansiyel var, bunu artırmayı arzuluyoruz. Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra bir serbest ticaret anlaşmasına varabiliriz.

TERÖRLE MÜCADELE: Türkiye’yle bu konuda ciddi bir işbirliği var. İngiltere terörizmle mücadelede Türkiye’nin en iyi ortağıdır. Hem PKK hem DEAŞ konusunda çok yakın bir işbirliği yapıyoruz. Türkiye yabancı teröristler konusunda bize çok iyi bir destek veriyor. 2016 çok zor bir yıldı. Türk güvenlik güçlerinin 2017’deki başarısı bizim için çok önemli. Türkiye güvenlik güçleri çok iyi çalışıyorlar. Etkileyici bir performans sergiliyorlar fakat tabii biz bu konuda beraberiz.

KUZEY IRAK: Biz de Türkiye gibi referandumun karşısındaydık. Bu referandum iyi bir fikir değildi. İstikrarsızlığa, gerginliğe yol açtı. Ankara’yla çok yakından koordineli çalışıyoruz ve şimdi durumu sakinleştirmeye çalışıyoruz.

KIBRIS: Kıbrıs çok zor bir konudur, 30 senedir bu konuyu takip ediyorum. Son görüşmelere de katıldım. Çözüme çok yakındık fakat taraflar anlaşamadı. Birleşmiş Milletler son görüşmelerden sonra bize sakin bir şekilde duruma bakmamızı söyledi, belki tekrar beraber bakabiliriz.

BATI-TÜRKİYE İLİŞKİSİ: Diplomatik durum her iki taraf için de şu an çok iyi değil. Türkiye ve Avrupa’nın ilişkileri hem ekonomik hem askeri bakımdan çok önemli. Türkiye bir NATO üyesidir. Türkiye 2-3 senedir çok zor bir durum geçiriyor. Özellikle darbe teşebbüsü travmaya yol açtı. Teşebbüsün ilk saatlerinde ben Başbakan’ımızın talimatıyla Türk hükümetine çok net bir mesaj gönderdim. Birkaç gün sonra bizim Avrupa Bakanı’mız Türkiye’ye geldi. Maalesef aylar geçmesine rağmen bizim bakanımız dışında hiçbir Avrupalı bakan gelmedi. Bu nedenle Türkiye’nin AB’ye karşı tavrı çok sertleşti. İlişkileri korumak lazım.

NORMALLEŞME: Aynı zamanda bazı Avrupalı dostlarımızın endişelerini paylaşıyoruz. Geçen iki senede hukuk ve basın özgürlüğü konularında durum kötüleşti ve kesinlikle endişeliyiz. Milletvekillerinin hapiste tutulmasını istemiyoruz. Eğer Türkiye normale dönerse o zaman çok daha memnun olacağız. Çünkü bu ülkenin başarısı biz ve Avrupa için çok önemli. Bu endişelirimizi Türk yetkililere ve kamuoyuna da dostça aktarıyoruz.

İlgiltere

Richard Moore

ankara