Olayla ilgili acil kabine toplantısına (Cobra) başkanlık eden Rudd, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

"Kendilerini tamamen güvence altında tutacak beceriye, araçlara ve bilgiye sahip olduğumuz konusunda halka güven vermek isterim." diyen İngiliz Bakan, olayla ilgili spekülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Rudd, "Polis ile diğer görevlilerin soruşturmayı sürdürmek için yeterli alana sahip olduğundan emin olmamız gerekiyor. Söylentileri değil, toplanan kanıtları incelediğimizden emin olmalıyız ve sonrasında da hangi harekete geçileceğine karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Toksikoloji testlerinin sonuçlarının olayın çözümlenmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

Polisin son açıklamasında, olayın görgü tanıklarına yetkililerle iletişime geçilmesi çağrısı yapıldı.

Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, pazar akşamı İngiltere'nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde" kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia'nın hastanede yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.

İngiliz polisi baba-kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile kadının da kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson dün parlamentoda yaptığı konuşmada, olayda herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde "güçlü" karşılık vereceklerini söylemişti.

Rus yetkililer de olay hakkında İngiltere'den resmi açıklama talebinde bulunduklarını belirterek, "İngiliz yetkililer ve emniyet güçleri derhal duruma müdahale ederek Rusya’nın şeytan gibi gösterilmesine yönelik girişimlerin önüne geçmelidirler." ifadelerini kullanmıştı.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

ESKİ RUS AJANI LITVINENKO'NUN ZEHİRLENMESİ

MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

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