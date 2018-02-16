İnşaattaki 2 cesette uyuşturucu izi

3 gün önce polise gelen ihbarın ardından, Pendik Kaynarca Bahattin Veled Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın su dolu asansör boşluğundan 2 ceset çıktı. Olay yerinde inceleme yapan polis, uyuşturucu madde kullanımında yer alan malzemeler buldu.

UYUŞTURUCU YİNE ÖLDÜRDÜ

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetlerden birinin bir haftalık diğerinin ise bir aylık olduğu belirlendi.

Yapılan ilk incelemelerde iki kişinin aldıkları uyuşturucu yüzünden öldükleri belirtildi. Henüz kimlikleri belirlenmeyen iki kişinin kimlik tespiti çalışmasına devam ediliyor.

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