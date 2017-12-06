Instagram'dan bomba gibi özellikler! Instagram hikaye güncellendi

Hayatın vazgeçilmezleri arasına yerleşen Instagram, yepyeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıktı. Instagram Hikayeler özelliğine Hikaye Arşivi ve Hikayelerde Öne Çıkanlar adı verilen iki oldukça önemli yenilik getirildi.

Instagram Hikaye Arşivi ve Hikayelerde Öne Çıkanlar özelliği kullanıma sunuldu!

Instagram, bugün iki yeni özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. Hikaye Arşivi ve Hikayelerde Öne Çıkanlar özellikleri ile insanlar hikayelerinde paylaştıkları en sevdikleri anlarını kaydedebilecek ve profillerinde gösterebilecek. Bu özellikler 2013’ten bu yana Instagram profillerinde yapılan en büyük güncellemeler oldu.

Hikaye Arşivi özelliği sayesinde mevcut arşiv özelliğine hikayeler de kaydedilebilecek. Kaydedilen hikayeler daha sonra gönderi veya hikaye olarak ya da profilde Hikayelerde Öne Çıkanlar arasında paylaşılabilecek. Hikayelerde Öne Çıkanlar özelliği, profilde biyografinin altında yeni bir yerde yer alacak. İnsanlar, diledikleri sayıda öne çıkarmak istedikleri hikayeleri paylaşabilecek.

Ayrıca önümüzdeki günlerde Instagram’ın tıpkı Twitter’ın Retweet özelliği gibi Repost özelliğini kullanıma sunması bekleniyor.

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