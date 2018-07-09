Instagram hesabınızın size ait olduğunu ve güvenilir hesap olduğunu belirtmek için onaylanmış hesap özelliği bulunmaktadır. Adına açılmış sahte hesaplar olan tanınmış kişiler gerçek hesaplarını kullanıcılara sunmak için onaylanmış hesap almak isterler. Kişi listenize bakarsanız ünlü isimlerin ve markaların yanında mavi bir tik görme olasılığınız bu nedenle çok fazladır. Peki mavi tik alabilmek için Instagram tarafından açıklanmış izlenebilecek bir başvuru şekli olmadığına göre hangi yollar izlenmeli? İşte Instagram’da onaylanmış hesap alabilme rehberi…

INSTAGRAM’DA MAVİ TİK ALMANIN YOLLARI

Instagram hesabınıza mavi tik ekletebilmek için en doğru yöntem Instagram ile mail yoluyla irtibata girmektir. Ama burada en önemli nokta üç özelliğe uygun olmaktan geçer. Herkese sunulmayan onaylanmış hesap özelliği için önerilerimizi dikkatene almalısınız...

Instagram tarafından hesabınızın onaylanmasını istiyorsanız ilk kural tanınmış bir kişi ya da firma olmanız gerekir. Çünkü taklit edilme ihtimali yüksek kişilere sunumu bir hizmettir.

Instagram Twitter ve Facebook hesaplarınızın birbiri ile bağlantılı olmasını istemektedir. İki sosyal medya hesabınız onaylanmışsa işiniz daha kolaydır.

Bir diğer önemli konu sayfanızdaki etkileşim durumudur. Aktif kişiler tarafından takip edilmeniz, beğenilmeniz hanenize yazacak bir artı puan demektir. Sahte kullanıcılara sahip kişilerin işi ise oldukça zordur.