İnternetteki sahte reklamlara önlem

Tüfenkci'den, Interactive Advertising Bureau (IAB Türkiye), Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneğince, markaları ve dijitale yapılan reklam yatırımlarını korumak amacıyla kurulan Dijitalde Güvenli Reklam Platformuna (GÜR) destek geldi.

Bakan Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reklam Kurulunun Bakanlığına bağlı olduğunu anımsatarak reklamların, hem tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi hem de ekonomiye ivme kazandırması açısından çok önemli bir araç olduğunu söyledi.

Reklam piyasasının sağlıklı büyümesinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla mümkün olacağına işaret eden Tüfenkci, Bakanlığın teşvik ve destekleriyle dijital mecrada sahtekarlıklarla mücadele edecek yeni bir platformun kurulduğunu belirtti.

Tüfenkci, dijital mecrada şeffaflık ve güvenin esas olması gerekirken ihlallerin arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"GÜR'ün kurulmasına ilişkin mutabakat metni, 23 Kasım Perşembe günü imzalandı. Bu platform, markalarla dijitale yapılan reklam yatırımlarını korumak, yasa dışı uygulamalar konusundaki bilgi eksikliğini gidermek ve dijital reklamcılıkta sahtecilikle mücadele ederek hem tüketicilerin hem de reklam verenlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapacak. Platformun, yayıncılara, ajanslara ve reklamlara muhatap olan tüketicilerimize önemli yararlar sağlaması ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunması bekleniyor."

Dijital reklam pazarı büyüyor

Bakanlığın derlediği bilgilere göre, teknolojinin gelişmesiyle televizyon, radyo ve gazete reklamlarına yapılan yatırımlar düşerken banner, video, arama motoru ve sosyal medya reklamları gibi dijital reklamcılığa ayrılan pay arttı. Dünya genelinde reklam yatırımları 2016 yılında tüm reklam mecralarında yaklaşık 546 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu tutarın yaklaşık 194 milyar doları dijital reklamlara ayrıldı. Bu yatırımların bu yıl sonunda 584 milyar dolar, dijitalde ise 229 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de ise 2016 yılında tüm reklam mecralarında yaklaşık 7 milyar 635 milyon lira olan reklam yatırımlarının 1 milyar 872 milyon lirası dijital reklamlara ayrıldı. Bu yılın ilk altı ayında ise dijital reklamlara ayrılan pay 1 milyar 63 milyon lira olarak gerçekleşti.

2016 yılında dünya genelinde 7,2 milyar dolarlık reklam usulsüzlüğü yapıldığı belirtiliyor. Kurulan platform, reklam kodu korsanlığı, görülemeyen reklamlar, insan dışı reklam trafiği, sahte siteler, zararlı eklenti veya yazılımlar aracılığıyla kullanıcıya sitedeki reklam yerine başka reklam gösterilmesi, çalıntı içerik konularındaki reklam sahteciliğiyle mücadele edecek.