Sahtecilikle mücadele için Dijitalde Güvenli Reklam Platformu kuruldu

IAB Türkiye (Interactive Advertising Bureau), Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği, dijital reklamcılıkta sahtecilikle mücadele etmek amacıyla Dijitalde Güvenli Reklam Platformu'nu oluşturdu.

IAB Türkiye Başkanı Mahmut Kurşun, Reklamcılar Derneği Başkanı Nil Bağcıoğlu ve Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, dijital sektörde küresel bir sorun olan sahteciliğin önüne geçmek amacıyla oluşturulan Dijitalde Güvenli Reklam Platformu mutabakat metnini 23 Kasım Perşembe günü Taksim Divan Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında imzaladı.

'ŞEFFAFLAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dijitalde Güvenli Reklam Platformu ile yasadışı uygulamalar konusundaki bilgi eksikliğini gidermeyi ve tedarik zincirinin şeffaflaşmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, "Özellikle dijital mecrada şeffaflık ve güven, tüm dünyanın gündeminde olan bir konu. Dünyada, kurulan bu Platforma benzer sadece birkaç yapı var ve bu konuda Türkiye’nin de öncülük rolü üstleniyor olması çok önemli" dedi.

Ahmet Pura sözlerine şöyle devam etti:

"Ölçümlemede, ticarette, ilişkilerde şeffaflık esastır. Sektörde şeffaflığın ve güvenin oluşması için tüm tarafların birlikte hareket etmeleri gerekir. Bugün kurulduğunu duyurmak için bir araya geldiğimiz GÜR de bunun en iyi örneklerinden biri."

"KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR SUÇTUR"

IAB Türkiye Başkanı Mahmut Kurşun, "Reklam gelirlerinden haksız pay almak amacıyla yapılan sahtecilik küresel ölçekte bir suçtur. Dünyada sahtecilikle mücadele için kurulmuş çeşitli oluşumlar mevcut. Uluslararası organizasyonlarda yer almak her ne kadar önemli olsa da ülkemizde de benzer bir yapıya ihtiyaç duyuluyordu. Bu nedenle IAB Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği olarak ‘Dijitalde Güvenli Reklam Platformu GÜR’ü oluşturma kararı aldık. İş birliğimizin sektörün sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Reklamcılar Derneği Başkanı Nil Bağcıoğlu ise "Dijital mecralarda yapılan iletişimin öneminin arttığı, hatta tüm mecraları kapsayan bir yola girdiği bu dönemde, sektörün en önemli 3 derneği bir araya geldik ve gerekli özdenetim mekanizmalarının hazırlığını yapmaya karar verdik. ‘Dijitalde Güvenli Reklam Platformu’ adını verdiğimiz GÜR, sektörün bir bütün olarak yararlanacağı bir platform. Bugün dijital olarak anlamlandırılan bu ortak platformun, yarın yoluna tüm mecraları kapsayarak devam edebileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

IAB Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği Başkanları, Dijitalde Güvenli Reklam Platformu GÜR’ün sektörün tüm taraflarının işbirliğiyle daha etkili çözümler üretebileceğini vurguladı.

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