Edinilen bilgiye göre, Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde bulunan İzzet Baysal Ortaokulu ve Spor Salonu inşaatında çalışan 37 yaşındaki inşaat işçisi E. Y., parasını alamadığını iddia ederek inşaatın çatısına çıktı. Çatıda genç işçiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; parasını alamadığını iddia ederek çatıdan inmek istemeyen Y., polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik ikna çabaları sonucunda aşağı inmeyi kabul etti. E. Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ GAZETECİLERE FIRLATTI

Çıktığı çatıda, "Benim yapmadığım iş kalmadı, bir bu duruma düşmedim ben" diyen E. Y., daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. "Çekmeyin" diye bağıran 37 yaşındaki Y., gazetecilerin görüntü almaya devam etmesi üzerine çatıda bulunan kiremitleri gazetecilerin üzerine doğru fırlattı.

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