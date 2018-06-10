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İ.D.: Ö.Ş.’yi tebrik ederim. Pek çok kadının ‘adım çıkmasın’, ‘işimden olmayayım’ vs gibi gerekçelerle işyerinde tacize sessiz kaldığı erkek egemen bir dünyada, aslanlar gibi çıkıp hakkını savundu. Talat Bulut “Benim de kızım var”, “Dudağından değil yanağından öptüm”, “Bu kızın adı çıktı, şimdi onunla kim evlenecek?” gibi kendini iyice yok eden açıklamalarla durumu kurtarmaya çalışıyor. Battıkça batıyor, farkında değil. Ö.Ş. gibi namusuna, bedenine, kişiliğine sahip çıkan bir genç kızla herkes gurur duyar ve evlenmek ister. Ancak bu saatten sonra kim Talat Bulut’un olduğu bir sette çalışmak ister? Kim Talat Bulut’u ekranda görmek ister? Kim kendisine yakın durur? Bence kafayı Ö.Ş. ile evlenecek adama değil, bunlara taksın!