Apple'ın yeni ürünü iPhone X Türkiye'de gece saat 00.00 itibariyle satışa sunuldu. Türkiye'ye ilk kez getirilen yeni model telefon satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı.

İHA'nın haberine göre; saat tam 00.00 olduğunda kapılar açıldı ve müşteriler içeri girdi. İçerde telefonu inceleyen müşteriler hemen kasaya koştu. 6 bin 100 lira ile 7 bin TL arasında satılan telefon için onlarca kişi sıra oluşturdu.



iPhone X alan bir kişi, "Telefonu aldık, mutluyuz ve kullanacağız. Ben ön ayırma yapmıştım o yüzden 20 dakika bekledim" dedi.

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