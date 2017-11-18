Irak güzeli ile İsrail güzelinin fotoğrafına 'duyarsızlık' suçlaması

Japonya'nın başkenti Tokyo’da gerçekleşen Miss Universe (Dünya Güzellik Yarışması) seçmeleri sırasında Irak güzeli Sarah Idan’ın İsrailli güzel Adar Gandelsman’la çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada tepki çekti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Iraklı kullanıcılar, paylaşımının altına “İsrail ve Irak güzellerinden mesaj: Dünyada barış ve aşk daim olsun!” notunu düşen Idan’ın bu hareketiyle İsrail’i tanıdığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Idan ise, “Bu fotoğraf iki ülke arasındaki barışın oluşması için bir umut ve istek taşımaktadır. Fotoğraf İsrail hükümetini desteklediğim anlamına gelmemeli ve onların Arap bölgesindeki politikalarını kabul ettiğim anlamı çıkarılmamalı” dedi

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