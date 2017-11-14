Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Bağımsızlığın reddi kararına saygı duyuyoruz

- AFP IKBY Parlamentosu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), federal mahkemenin, IKBY'nin merkezi hükümetten ayrılma hakkı bulunmadığı yönündeki kararına saygı duyacağını açıkladı. IKBY hükümeti, Bağdat ile sorunların çözümü için diyalog çağrısı da yaptı.

IKBY'den yapılan açıklamada, "İnanıyoruz ki federal mahkemenin bu kararı, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için kapsayıcı bir diyaloğa dayanak oluşturur" ifadeleri yer aldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İdabi, 25 Eylül'de IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunun iptali için Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Mahkeme 6 Kasım'da verdiği kararda ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapmış ve "anayasaya göre hiçbir bileşenin ayrılma hakkının bulunmadığına" hükmetmişti.

Yaklaşık katılım yüzde 73, 'Evet' oranı yüzde 93'tü

Bağdat'ın, ABD, Türkiye ve İran da dahil birçok ülkenin tepkisine rağmen düzenlenenen bağımsızlık referandumunda katılım yüzde 72,62 olmuş, katılanların yüzde 92,7'si oylarını bağımsızlıktan yana kullanmıştı.

Referandumun ardından Bağdat yönetimi bölgeye yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Bağımsızlık referandumu sonrası yaşananlar: 25 Eylül: Bağımsızlık referandumu. Katılım: %72,61. Evet oylarının oranı: %92,7 29 Eylül: Türkiye'den Süleymaniye ve Erbil'e yapılan tüm uçuşları süresiz olarak iptal etti. 3 Ekim: Irak Merkez Bankası'nın, önde gelen dört Kürt Bankası'na dolar satışını yasaklayacağı duyuruldu. 16 Ekim: Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi güçleri, referanduma dahil olan statüsü tartışmalı Kerkük'te Kürt peşmerge güçlerin kontrolünde bulunan bölgeleri ele geçirmek için operasyon başlattı. Peşmergenin geri çekilmesiyle kontrol merkezi hükümete geçti. 24 Ekim: IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 1 Kasım'da yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekilliği seçimlerini 8 ay erteleme kararı aldı. 30 Ekim: IKBY Başkanı Mesut Barzani, 1 Kasım'da süresi dolacak olan başkanlık görevine devam etmeyeceğini, açıkladı. 31 Ekim: Iraklı yetkililer Türkiye-Irak arasındaki geçiş noktası olan Habur'un, Irak tarafında bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın kontrolünün peşmerge güçlerinden devralındığını açıkladı. 9 Kasım: Irak Merkez Bankası, özel bankalara IKBY şubelerini bir hafta içinde kapatmaları emri verdi.

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