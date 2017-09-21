Irak ordusu Havice operasyonuna başladı!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e bağlı Havice'yi DEAŞ'ten kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını açıkladı.

İbadi, devlet kanalı aracılığıyla yaptığı konuşmada,"Yeni bir Irak şafağında Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını duyuruyoruz." dedi.

"Güçlerimiz tüm birimleriyle aynı anda birden fazla operasyon yürütüyor ve zafer ardında zafer gerçekleştiriyor." ifadesini kullanan İbadi, yeni bir zaferin de ufukta baş gösterdiğini söyledi.

İbadi, dün Musul'a bağlı Mahmur'a giderek ilçedeki askeri yetkililerle Havice ve Salahaddin'e bağlı Şirgat'ı kurtarma operasyonunu görüşmüştü.