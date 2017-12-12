Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın tasfiye edilmesinin ardından bölgede ciddi hareketlilik yaşanıyor. Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre DEAŞ’a karşı kurulan ve uluslararası koalisyon güçleri arasında yer alan ABD’li, İngiliz ve Fransız komutanlar, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG temsilcileri ve bölgedeki aşiret liderleriyle bir araya geldi.
Deyrizor operasyonunu yöneten YPG’li terörist Polat Can’ın da katıldığı toplantıda bölgenin son durumu ele alındı. Toplantıya katılan koalisyon güçleri komutanlarının, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) koalisyonun bir parçası olduğunu ve SDG’ye yönelik yardımların devam edeceği vaadinde bulunduğu iddia edildi. YPG’li Can’ın ise SDG’nin bölgedeki farklı yapılardan oluştuğunu ve herkesin destek olması gerektiğini söylediği toplantıda koalisyon askerlerinin Türkiye’nin tepkisine karşı fotoğraf çekilmesine izin vermediği öğrenildi.
PKK/YPG İLE IRAK ANLAŞMAYA VARDI
Irak-Suriye sınırının güvenliği için Iraklı generaller de ana unsurunu PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) temsilcileriyle yine Suriye’nin Deyrizor kentinde bir anlaşmaya imza attı. Görüşmede, bölge terör örgütü DEAŞ’tan tamamen temizlenene kadar güvenliğin sağlanabilmesi için sınır hattında ortak koordinasyon merkezi kurulması yönünde karar alındığı bildirildi.
YPG’ye yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde paylaşılan ve zırhlı bir araçta çekilen görüntülerde, Irak Cizire Güçleri Genel Komutanı Kasım Muhammed Salih ile yardımcısı General Abdul Huseyn kameralara yansıdı. SDG adına görüşmeler yapıldığı bildirilse de görüntülere terör örgütü YPG’nin temsilcileri Hasan Kamişlo ile Engizek Helil de yansıyor.
Koalisyon güçleri askerleri de YPG’ye destek sözünü yineledi
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