Irak pazarı “altın yumurtluyor”

Türkiye’nin yumurta ihracatı artarak büyüyor. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye, son yıllarda sürekli bir artış gösteren yumurta ihracatı bu yılın ilk yarısında da artışını sürdürdü. Ocak-Haziran döneminde Türkiye toplam 207 milyon 934 bin dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdi. Yumurta ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 oranında artış yaşandı.
12 YILDA 20 KAT
Türkiye özellikle 2005 yılından itibaren sektörle ilgili yoğun çalışmaları sonucu yumurta ihracatını neredeyse 20 kat artırmayı başardı. Türkiye’nin 2006 yılında 19 milyon dolar olan yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat artarak 2017 sonunda yaklaşık 380 milyon dolara yükseldi. Türkiye, 2017 yılı verilerine göre dünyada en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında 4’üncü sıraya çıktı.
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye’nin coğrafi konumu ile pazarlara en yakın ülke konumunda bulunmasının bir avantaj olduğuna dikkat çekerek, “En taze ürünü istenilen miktarda ve sürede ulaştırma avantajına da sahip olan Türkiye, dünyanın yaklaşık 500 milyon dolarlık yumurta ithalatı ile 3. sırada yer alan Irak’a en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkesi oldu” dedi.
Irak’ın en büyük yumurta tedarikçisi konumunda olan Türkiye bu pazara 2015 yılında 190 milyon dolar, 2016 yılında 290 milyon dolar ve 2017 yılında da 300 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yıl Irak’a yapılan yumurta ihracatındaki artış yüzde 26’ya ulaştı. Böylece Irak’a yapılan ihracat, Türkiye’nin genel yumurta ihracatının oldukça üzerinde bir artış oranı gösterdi.
Son yıllarda yapılan yatırımlar ile üretim teknolojisi açından Türkiye, bir çok AB ve dünya ülkesini geride bıraktığını belirten Müjdat Sezer, “Ülkemiz, 1970’li yıllarda başlayan yumurta üretimi alt yapısını sürekli geliştirerek ve kalitesini yükselterek dünya yumurta üretiminde ilk 10’da yer yer almayı başardı. Sürdürülebilir bir yapıya sahip Türk yumurta sektörü hem kendi insanının hayvansal protein ihtiyacını karşılıyor hem de birçok ülkeye yaptığı ihracat ile insanlığın beslenmesine büyük katkı sunuyor” diye konuştu.
Ülke adı 2018 Ocak-Haziran (Bin $)
Irak 144.394
İran 18.269
Suudi Arabistan 14.375
Katar 8.232
BAE 3.405
Bahreyn 3.333
Umman 3.327
Azerbaycan 2.822
Suriye 2.264
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.