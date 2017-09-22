Irak sınırındaki tatbikat 5. gününde! Askeri hareketlilik artarak sürüyor

Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne 15 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı civarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan tatbikat bugün de devam ediyor.

Tatbikat alanında iş makineleri kazı işlemlerini sürdürdüğü görülürken, tanklar da manevra hareketi yaptı. Tatbikat alanının çevresinde ise sıkı güvenlik önlemi alan özel eğitimli askerler sık sık devriye geziyor.

TATBİKATTAN FOTOĞRAFLAR





TSK'dan Irak sınırında tatbikat























































































































































TSK'dan Irak sınırında tatbikat

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