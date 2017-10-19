Irak ve İran’ın düzenlediği ortak operasyonda Barzani peşmergelerinin, Haziran 2014 sınırlarına kadar çekilmesi amaçlanıyor. Ancak burada Türkiye açısından bir başka sorun daha ortaya çıkıyor; terör örgütü PKK’nın varlık gösterdiği yerlerde; tasfiye olup olmayacağı, buralardan çıkarılacak PKK’lıların nereye gideceği...
Şu ana kadar Irak-İran ortak operasyon gücüyle PKK’lıların çatıştığına dair haber gelmedi ancak başta Haşdi Şabi olmak üzere bölgedeki unsurların PKK’yı bölgede istemedikleri ve teröristlere ele geçirilen yerlerden çatışmadan çıkış hakkı tanıyacakları ifade ediliyor. Irak ordusu, Kerkük ve Sincar’dan sonra Musul’un Mahmur ilçe merkezine de girdi. Peşmerge buralardan çatışmadan çekildi. Kerkük’te halen bulunan 700 kadar PKK’lının çıktığına dair henüz bir bilgi yok.
SİNCAR VE MAHMUR
Türk Hava Kuvvetleri nisan ayında, Suriye’nin kuzey doğusundaki Karaçok Dağı ile birlikte, “İkinci Kandil” olarak adlandırılan Sincar’a hava harekâtı düzenlemişti. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Sincar, PKK’nın ağırlıklı olarak geçiş noktası, lojistik ikmal bölgesi olarak kullandığı bir yerdi. Sincar’da terör örgütü PKK’nın Ezidilerden dönüştürdüğü yerleşik 300-400 kadar PKK’lı bulunduğu ifade ediliyor. Bunlara da çıkış hakkı tanınacağı ya da belli koşullarda kalmalarına izin verileceği belirtiliyor. Mahmur’da ise Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki üç kampta ağırlıklı olarak siviller bulunuyor. Yeni dönemde 60 bin kadar sivilin bulunduğu Mahmur kamplarının ve çevresinin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Burada da çok fazla PKK’lı bulunmadığı tahmin ediliyor.
KIŞ GELMEDEN
Irak’taki krizin derinleşmesiyle TSK’nın operasyonlarının artması arasında doğrusal bir ilişki var. İran ve Irak ortak operasyon gücünün ele geçirdiği yerlerden çıkacak ya da çıkarılacak PKK’lıların Erbil’e bağlı Barzan, Avaşin-Basyan ve Zap bölgesine kayacakları öngörülüyor. Ağırlıklı olarak Soran bölgesinde ve Süleymaniye bağlı Çemçemal kentinde bulunan PKK’lıların hareketlenmelerine karşı Türkiye’nin sınır güvenliği için tedbirler alınıyor. Peşmergenin bu bölgelerden çekilmesiyle doğacak boşluğun giderilmesi için de TSK, aramatarama çalışmalarını hızlandırdı; aynı zamanda yeni konuşlanmalara gidiyor. Bunun için kış koşullarının bastıracağı kasım ayı ortasına kadar bir aydan az süre var.
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Misafir 33 dakika önceyakinda diyarbakirdayiz fazla sevinmeyin00
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Misafir 39 dakika önceKIŞ GELMEDEN İTLERİ SÜPÜRMEK GEREK 2002 SINIRLARININ İÇİNE00
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Misafir 2 saat önceBunlar her gittigi yerde olay cikarir kökünü kaziyin bunlardan hic bir ülkeyehayir gelmez90