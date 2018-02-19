Irak mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddia edilen Türk vatandaşı bir kadını ölüm cezasına çarptırdı.

İdam cezasına çarptırılan Türk vatandaşının yanı sıra farklı ülkelerden 10 kadının ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Irak hükümeti, Aralık ayında terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etmiş, o tarihten sonra bir Alman kadın ve bir Rus terörist ölüm cezasına çarptırılmıştı.

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