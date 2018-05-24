Yalova'dan kaçırdıkları Irak'ın El Ambar şehrinin Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaoo'nun ailesinden 2.5 milyon dolar fidye isteyen 1'i Suriye, 3'ü Iraklı 4 kişilik çete, polisin düzenlediği operasyonla Trabzon'da yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelen Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaoo, üç gün önce aniden ortadan kayboldu. Kaoo'nun Türk arkadaşı A.M. polise başvurarak, işadamı olarak bildiği Iraklı arkadaşının kaçırıldığını, elleri ile gözlerinin bağlı fotoğrafının eşine gönderildiğini ve 2.5 milyon dolar fidye istendiğini söyledi. A.M. Trabzon'a götürülmüş olabileceğini belirttiği Kaoo'yu kaçıranların fidye verilmezse öldüreceklerini söylediğini anlattı.



FİDYECİLERİN ARACI TESPİT EDİLDİ

A.M.'nin başvurusu üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fidyecilerin izini sürmeye başladı. Kaoo'nun havayoluyla Trabzon'a götürüldüğü tespit edilince Trabzon Emniyet Müdürlüğü bilgilendirildi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, kısa sürede fidyecilerin izini buldu. Trabzon Asayiş Şube ekipleri, kaçırılan adamın Trabzon Havalimanı'ndan özel bir araçla Söğütlü Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğünü tespit etti.



KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polisin yaptığı araştırma sonucunda önce araç bulundu. Fidyecilerin evini tespit eden polis, eve girerek Iraklı Nafe Mohammad Matar Ramadhani, Noah Mahmood Olaıwı, Subhı Hammad Alsalama ve Suriyeli Faysal Alhuseın adlı şüphelileri yakaladı. Polis, kaçırılan Kaoo'yu da yatak üzerinde elleri ve kolları bantlanmış halde buldu. Irak'ın El Ambar kentinin Emniyet Müdürü olduğu belirlenen Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaoo emniyete götürüldü.

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