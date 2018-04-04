Irak’ta cezaevinde tutulan kadın ve çocuklar kurtarılıyor

Irak’ın terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından Bağdat ve Erbil’de cezaevine konulan Türk vatandaşı 300 kadından birinin hikâyesi, Dışişleri Bakanmlığı ve MİT’in devreye girmesi sonrası mutlu sonla bitti.

Konya’da döküm işçisi olarak çalışan Hakan Karakaya, 4 yıl önce 33 yaşındaki eşi Sevgi Karakaya, çocukları 9 yaşındaki Nuran ve 7 yaşındaki Mehmet Ali’yi yanına alarak Irak’ın Telafer kentine gitti ve terör örgütü DEAŞ’a katıldı. İddiaya göre eşi ve eşinin ailesini “Irak’ta iş buldum” diyerek kandıran Hakan Karakaya, geçen yıl ağustos ayında Telafer kentinin DEAŞ’tan alındığı operasyondaki çatışmalarda öldürüldü. Telafer’de bir çocuk daha dünyaya getiren Sevgi Karakaya, eşinin öldürülmesi sonrası üç çocuğuyla ortada kaldı. Kendisini arayan kızının “Bizi kurtar” feryadına dayanamayarak Irak’a giden baba Halis Altan, eli boş döndü. Sevgi Karakaya ise 3 çocuğu ile birlikte Peşmergeye teslim oldu. Karakaya, Telafer’in DEAŞ’tan kurtarılması sonrası yakalanan Türk vatandaşı 300’ü aşkın kadın ve 600 çocukla birlikte cezaevine konuldu.

4 KEZ ERBİL’E GİTTİLER

Altan çifti bu süreçte 4 kez Erbil’e giderek kızlarını cezaevinde ziyaret etti ve Türk konsolosluğundan yardım istedi. Bir kez de Ankara’da bakanlığa giderek yardım isteyen Altan çifti, çaresizliğini görerek kendisinden faydalanmaya çalışan kaçakçılara da tarlasını satarak eline geçen 250 bin lirasını kaptırdı. Bu sırada Türk yetkililerin yaptığı görüşmeler sonuç verdi ve Karakaya’nın da aralarında bulunduğu 4 kadın Şırnak’a getirildi.

7 AYLIK MÜCADELE

Konya’da Gazete Habertürk’ten Neşet Dişkaya'ya konuşan Halis ve Emitullah Altan çifti, 7 aydan beri verdikleri mücadelenin mutlu bitmesine hâlâ inanamıyor. Baba Halis Altan, damatlarının kandırdığına inandıkları kızlarını Türkiye’ye getiren yetkililere de teşekkür ediyor: “Damat iş buldum diyerek kızımızı ve torunlarımızı DEAŞ’a götürdü. Gözümüze uyku girmedi. Çalmadığımız kapı kalmadı. Her Erbil’e gidişimizden elimiz boş döndük. Cuma günü Şırnak’tan bizi arayıp kızımızın ve 3 torunumuzun Erbil’den getirildiğini söylediler. Sanırım toplam 4 kadın getirilmiş. Sevinçten ne yapacağımızı bilemedik. Emniyete sorduk, doğruladılar. Şırnak’ta işlemleri sürüyormuş. Tüm Türk yetkililerine teşekkür ederim. Verdiğimiz bunca uğraş boşa gitmedi.”

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