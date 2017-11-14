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İran Cumhurbaşkanı Ruhani deprem bölgesinde sordu: Bu yıkımın sorumlusu kim?

Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 430'u aştı. Depremden en çok etkilenen Kirmanşah'a giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu yıkımın sorumlusu kim, inşaat mühendislerimiz mi?" diye sordu.

14 Kasım 2017 Salı, 14:56:31 Güncelleme: 14:56:31
- EPA

Irak-İran sınırında Pazar günü meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin 430'u aştı. Yaralı sayısı 7 bine yakın. İran'da en az 12 bin ev yıkıldı. Depremden en çok etkilenen Kirmanşah'a giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu yıkımın sorumlusu kim, mühendislerimiz mi?" diye sordu.

Hasan Ruhani Salı günü depremin en çok etkilediği bölgelerden Kirmanşah eyaletindeki Serpol Zehab kentini ziyaret etti.

Ruhani, evsiz kalanlara mümkün olan tüm kaynaklarla, en hızlı şekilde yardım edeceklerini söyledi.

Pazar günkü depremde yıkılan binaların çoğu devletin inşa ettiği konutlardı.

- EPA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Kirmanşah'daki Serpol Zehab'ta açıklama yaptı

İngilizce yayın yapan Press TV'de yayımlanan açıklamasında Ruhani, "Bu yıkım için kimi suçlamamız lazım? İnşaat mühendislerimizi mi?" diye sordu ve sorumluların hesap vereceğini söyledi.

İran'da hükümet bir gün ulusal yas ilan etti.

On binlerce kişi geceyi yine sokaklarda geçirdi

İran hükümeti, ülkenin batısındaki dağlık Kirmanşah eyaletine insani yardım ulaştırmakta zorlanıyor.

On binlerce İranlı soğuğa rağmen geceyi yine sokaklarda geçirdi.

- EPA

İran Devlet Televizyonu, iki gecedir depremde kurtulan binlerce kişinin kendi yaptıkları çadırlarda ya da sokaklarda uyuduğunu aktardı.

Bu kişilerden birçoğu artçı depremlerden korktuğu için evlerine dönemedi. İran Kızılayı'nın önceliği, evsiz kalanları hızla afet çadır kentlere yerleştirmek.

'Hükümet yardımları hızlandırmalı'

İran'da 22 bine yakın çadır, 52 bin battaniye ve tonlarca gıda ve su, çadır kentlere ulaştırıldı.

Yüzlerce ambulans ve onlarca askeri helikopter, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

- Getty Images

Serpol Zehap, depremde en fazla hasar gören ve can kaybının en yüksek olduğu kent.

Evi yıkılan Serpol Zehaplı bir kadın, "Çok soğuk bir gece. Yardıma ihtiyacımız var, hem de her şeye. Hükümet yardımları hızlandırmalı" dedi.

- BBC

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed el Caferi de önceliğin çadır, su ve gıda yardımı olduğunu söyledi.

İran Devlet Televizyonu, Serpol Zehap'ın en büyük hastanesi büyük hasar gördüğü için yaralıların tedavisinin giderek güçleştiğini bildirdi.

Irak Kızılayı ise ülkede deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 9 dokuz olduğunu açıkladı.

  • Fotoğraflarla: Depremde en fazla hasar gören İran şehri Serpol Zehap
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  • Son 100 yılın en büyük depremleri

BBC TÜRKÇE

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