Ruhani’ye meclis ültimatomu

İran yeni bir protesto dalgasıyla karşı karşıya. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle gösteriler sürerken, İran Meclisi’nden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye uyarı geldi. Gazete Habertük'ün haberine göre Meclis, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu yetkililerin değiştirilmesini talep etti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, önceki gün meclisten ekonomideki sorunlara ilişkin olarak harekete geçmesini istemişti. Tahran esnafı da ekonomik durumu protesto etmek için kepenk kapatmıştı.

YENİ URANYUM TESİSİ

Öte yandan İran, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımlarını artırmasının ardından nükleer programını yeniden canlandırdı. İran, nükleer programı kapsamında İsfahan’da Uranyum Hekzaflorid (UF6) Üretim Tesisi’ni açtı. İran, 9 yıl sonra yeniden “sarı kek” üretmeye başladı. Tesis, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı sonrasında hizmete girdi.