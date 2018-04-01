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İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

Reuters'ın son dakika haberine göre, İran'ın batısında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01.04.2018 - 12:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Depremin merkez üssüne dair net bir bilgi paylaşılmazken, şu ana kadar ölü ve yaralıların olup olmadığı bilgisi de yer almadı.

İran'da Kasım ayında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 530 kişi hayatını kaybederken, 8 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin son saatlerde kaydettiği depremler ise şöyle: 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2018.04.01 12:40:36  36.8600   27.4800        6.9      -.-  2.9  -.-   DODECANESE ISLANDS, GREECE                        Otomatik
2018.04.01 12:28:02  41.1928   28.7943        0.0      -.-  1.2  -.-   ARNAVUTKOY (ISTANBUL)                             İlksel
2018.04.01 12:25:25  41.3240   28.8538        0.0      -.-  1.3  -.-   AKPINAR-EYUP (ISTANBUL)                           İlksel
2018.04.01 11:35:26  34.2900   45.7800       10.0      -.-  5.3  -.-   IRAN-IRAQ BORDER REGION                           Otomatik
2018.04.01 11:33:10  39.0968   37.6575       17.9      -.-  2.0  -.-   SIPAHIKOYAGI-KANGAL (SIVAS)                       İlksel
2018.04.01 10:24:49  39.0013   37.2742        0.0      -.-  1.7  -.-   KARAOREN-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2018.04.01 10:19:39  39.1108   29.1523        5.0      -.-  2.1  -.-   INLICE-SIMAV (KUTAHYA)                            İlksel
2018.04.01 10:11:40  39.1218   29.1422        5.0      -.-  2.7  -.-   INLICE-SIMAV (KUTAHYA)                            İlksel
2018.04.01 09:44:36  36.9367   27.5543        6.1      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.04.01 08:46:31  38.8482   26.1512       17.2      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2018.04.01 07:46:39  34.9575   36.5998        4.4      -.-  3.2  3.2   SURIYE                                            İlksel
2018.04.01 06:46:38  34.8838   24.6102       21.6      -.-  3.5  3.4   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2018.04.01 05:35:12  37.0175   27.6738        5.9      -.-  2.0  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel
2018.04.01 05:33:11  38.7533   43.1577        5.2      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2018.04.01 05:29:12  38.4107   36.5708        2.6      -.-  2.5  -.-   CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)                            İlksel
2018.04.01 05:26:35  37.1057   28.5388        5.0      -.-  1.6  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2018.04.01 05:14:36  34.9323   24.5672       25.9      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2018.04.01 05:11:23  38.6538   43.2317        5.0      -.-  2.3  -.-   DIBEKDUZU-(VAN)                                   İlksel
2018.04.01 05:09:34  34.9565   24.5875       25.7      -.-  3.6  3.5   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2018.04.01 05:08:00  34.9965   24.5462       22.6      -.-  3.3  3.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2018.04.01 03:22:16  40.1282   31.8622       14.8      -.-  1.9  -.-   FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2018.04.01 02:34:09  38.6523   43.2405        5.0      -.-  2.0  -.-   DIBEKDUZU-(VAN)                                   İlksel
2018.04.01 01:32:28  39.2190   41.3318        5.4      -.-  2.0  -.-   YILANLI-VARTO (MUS)                               İlksel
2018.04.01 00:51:42  40.1150   34.1163       10.8      -.-  1.7  -.-   BAHSILI-SUNGURLU (CORUM)                          İlksel
2018.03.31 23:17:32  37.0812   28.6562        8.4      -.-  3.0  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             REVIZE01   (2018.03.31 23:17:32)
2018.03.31 22:01:48  34.8285   24.6652       20.0      -.-  3.8  3.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2018.03.31 20:50:36  34.8912   24.6238        5.0      -.-  3.1  2.9   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

 

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