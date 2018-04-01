İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

Depremin merkez üssüne dair net bir bilgi paylaşılmazken, şu ana kadar ölü ve yaralıların olup olmadığı bilgisi de yer almadı.
İran'da Kasım ayında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 530 kişi hayatını kaybederken, 8 binden fazla kişi de yaralanmıştı.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nin son saatlerde kaydettiği depremler ise şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.04.01 12:40:36 36.8600 27.4800 6.9 -.- 2.9 -.- DODECANESE ISLANDS, GREECE Otomatik 2018.04.01 12:28:02 41.1928 28.7943 0.0 -.- 1.2 -.- ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel 2018.04.01 12:25:25 41.3240 28.8538 0.0 -.- 1.3 -.- AKPINAR-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2018.04.01 11:35:26 34.2900 45.7800 10.0 -.- 5.3 -.- IRAN-IRAQ BORDER REGION Otomatik 2018.04.01 11:33:10 39.0968 37.6575 17.9 -.- 2.0 -.- SIPAHIKOYAGI-KANGAL (SIVAS) İlksel 2018.04.01 10:24:49 39.0013 37.2742 0.0 -.- 1.7 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel 2018.04.01 10:19:39 39.1108 29.1523 5.0 -.- 2.1 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2018.04.01 10:11:40 39.1218 29.1422 5.0 -.- 2.7 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2018.04.01 09:44:36 36.9367 27.5543 6.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.04.01 08:46:31 38.8482 26.1512 17.2 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2018.04.01 07:46:39 34.9575 36.5998 4.4 -.- 3.2 3.2 SURIYE İlksel 2018.04.01 06:46:38 34.8838 24.6102 21.6 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2018.04.01 05:35:12 37.0175 27.6738 5.9 -.- 2.0 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2018.04.01 05:33:11 38.7533 43.1577 5.2 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel 2018.04.01 05:29:12 38.4107 36.5708 2.6 -.- 2.5 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel 2018.04.01 05:26:35 37.1057 28.5388 5.0 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel 2018.04.01 05:14:36 34.9323 24.5672 25.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2018.04.01 05:11:23 38.6538 43.2317 5.0 -.- 2.3 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel 2018.04.01 05:09:34 34.9565 24.5875 25.7 -.- 3.6 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2018.04.01 05:08:00 34.9965 24.5462 22.6 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2018.04.01 03:22:16 40.1282 31.8622 14.8 -.- 1.9 -.- FASIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2018.04.01 02:34:09 38.6523 43.2405 5.0 -.- 2.0 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel 2018.04.01 01:32:28 39.2190 41.3318 5.4 -.- 2.0 -.- YILANLI-VARTO (MUS) İlksel 2018.04.01 00:51:42 40.1150 34.1163 10.8 -.- 1.7 -.- BAHSILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2018.03.31 23:17:32 37.0812 28.6562 8.4 -.- 3.0 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2018.03.31 23:17:32) 2018.03.31 22:01:48 34.8285 24.6652 20.0 -.- 3.8 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2018.03.31 20:50:36 34.8912 24.6238 5.0 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
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