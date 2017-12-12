İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. İran medyası depremin ülkenin güneydoğusundaki Kerman bölgesinde gerçekleştiğini duyurdu.

57 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

İran'ın batısından dün de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, başta Erbil olmak üzere Kuzey Irak'ta da hissedilmişti. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremden bir saat sonra da Halepçe kenti 4.9'luk bir sarsıntıyla sarsılmıştı.

İran devlet medyası ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. Devlet televizyonu depremin Hejdak kasabası

yakınlarını vurduğunu söyledi.

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