İran'ın başkenti Tahran'da 5 kadın, ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etti.

Tahran'da büyük siyasi gösterilere sahne olan İnkılab Caddesi'nde bir kadın, başörtüsünü eline aldığı ağaç dalına takarak, ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etti. Bu olayın ardından aynı yerin yakınlarında 4 kadın daha aynı şekilde protesto eylemi gerçekleştirdi.

İran'da bu tür protestoların ilkini "İnkılab Caddesi Kızı" olarak isimlendiren Vida Muvahhid, geçen aralık ayında gerçekleştirmişti.

Ülkenin önde gelen aktivistlerinden Nesrin Sutude, polis tarafından gözaltına alınan Muvahhid'in cumartesi günü serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İRAN'DA BAŞÖRTÜSÜ PROTESTOCUSU TUTUKLANDI

İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için yüksek bir yere çıkarak başörtüsünü bir ağaç dalı ucuna bağlayıp sallayan kız tutuklandı.



Tahran Savcısı Abbas Caferi Devletabadi, yapılan eylemin suç teşkil ettiğini belirterek söz konusu kızın tutuklandığını açıkladı.



Yapılan eylemin ülke yasalarına ve dini kurallara aykırı olduğunu söyleyen Savcı, benzer olayların görülmesi halinde savcılığın müdahale edeceği uyarısına bulundu.



İran'da son günlerde sosyal medya üzerinden " İnkılâp Caddesi Kızı" adıyla başlatılan eylem kapsamında başörtüsü protesto ediliyor.

İRAN BAŞSAVCISI SERT DİLLE ELEŞTİRDİ

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, başörtüsü zorunluluğunu protesto edenleri sert dille eleştirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkent Tahran'da gazetecilere konuşan Muntazeri, başörtüsü zorunluluğuna karşı ilk eylemi gerçekleştiren ve "İnkılap Caddesi Kızı" olarak tanınan protestocunun "çocukça bir iş" yaptığını söyledi.

Muntazeri, "Bu çocukça hareket, genç bir kızın, insanların günlük yaşantıları içinde yoldan geçerken başörtüsünü çıkarıp sallaması ve birilerinin de onun görüntülerini kaydedip sosyal medyada yayımlamaları görevinden ibarettir." dedi.

Söz konusu protestoyu "düşmanların talebi" olarak nitelendiren Muntazeri, başörtüsünü kasıtlı olarak açmanın kanunlara aykırı olduğunu hatırlattı.

"ÜLKENİN SORUNU BAŞÖRTÜSÜ DEĞİL"

Öte yandan İran Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, meclis muhabirlerine yaptığı açıklamada, ülkede başörtüsüyle ilgili bir zorunluluğun "uygulamada" olmadığını öne sürdü.

İran devrimi teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin de oğlu olan Ali Mutahhari, "Toplumda başörtüsüyle ilgili bir zorunluluk görülmüyor. Kadınlar istedikleri gibi sokağa çıkabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Mutahhari, "Ülkenin sorunu başörtüsü değil. Kadınlar az-çok başörtüsüne riayet ediyorlar. Biz de bu konuda zorlayıcı olmanın doğru olmadığına inanıyoruz. Öncelikli sorun, devrim değerleri olan siyasi, kültürel ve ekonomik bağımsızlık, adalet, düşünceleri ifade özgürlüğü, maneviyat ve ahlak kısaca İslamın bir bütün olarak uygulanmasıdır." diye konuştu.

İran'da başörtüsü zorunluluğuna uymamanın 2 ay hapis veya 50 bin Tümen (yaklaşık 12 dolar) para cezası bulunuyor. Hapis cezası pek uygulanmazken, para cezasının kanunda belirtilenden yüksek alındığı öne sürülüyor.

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