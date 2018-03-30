İran'da düşen jetin kayıp pilotu Beril Gebeş'in babası Mehmet Vasif Gebeş, "Arama çalışmaları yeniden başladı" dedi.



DHA'nın haberine göre, İran'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve henüz cesedine ulaşılamayan Beril Gebeş´in babası Mehmet Vasif Gebeş ilk kez konuştu. Emekli pilot Mehmet Vasif Gebeş," Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıyı yaşayan bilir. Arama çalışmaları yeniden başladı. İnanın bana her soru kızımı hatırlatıyor" dedi.

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