İranlı annenin evlat savaşı

İstanbul’da yaşayan İran asıllı Türk vatandaşı Mona Paşapur’un oğlu Armin (26), 4 yıl önce boşanma davası sürerken babası Rıza Paşapur tarafından İran’a kaçırıldı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; Burada akıl ve ruh hastalarının kaldığı rehabilitasyon merkezine terk edilen yüzde 90 zihinsel ve bedensel engelli olan Armin’i yanına almak için annesi Mona Paşapur 2013 yılında hukuk mücadelesi başlattı.

2014’te HABERTÜRK’ün sesini duyurduğu Paşapur’un oğlunu alabilmek için İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığı dava sürüyor. İran mahkemeleri ise Paşapur’un talebini reddetti. Oğluna kavuşamayan anne Türkiye’de BİMER, Cumhurbaşkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Dışişleri, Dışişleri Konsolosluk Birimi, Çocuk Kaçırma Bölümü gibi başvurulabilecek bütün makamlara başvurdu. Ancak bir sonuç alamadı.

VİDEOLU YARDIM İSTEDİ

Emekli öğretim görevlisi olan Dr. Mona Paşapur son çare olarak İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarından yardım istedi. Sosyal medya hesabından ve Youtube’tan ‘Bir annenin oğlunu kurtarma mücadelesi’ başlığıyla video paylaşan çaresiz anne, “Buradan iki ülke cumhurbaşkanına sesleniyorum. Lütfen sesimi duyun. Armin’in annesine kavuşmasına olanak sağlayın. Yardıma muhtaç oğlumu Türkiye’ye getiremiyorum” dedi.

"OĞLUMA KAVUŞTURUN"

Türkiye’de boşanma davası süren, İran’da ise kendisinden boşanan eski eşinin, engelli oğlunu sahte evraklarla rehabilitasyon merkezine yatırdığını söyleyen gözü yaşlı anne Paşapur, şöyle konuştu: “Oğlum 5 yıldır kronik akıl hastalarının kaldığı tımarhane niteliğinde bir kuruma terk edildi. Ben annesi olarak oğlumu Türkiye’ye getirmek istiyorum ama başaramıyorum. Üstelik babası da İran’da yaşamıyor, kimsesi de yok. Yalnız ve tek başına. Bir evladın annesiz bırakılması zulümdür. Oğluma kavuşmak istiyorum. Oğlum yaklaşık 5 yıldır aile sevgisinden uzak, yalnız başına dört duvar arasında yaşıyor. Onun tımarhanede erimesine asla izin vermeyeceğim. Oğlum olmadan asla yaşayamam.”

KARI KOCA TÜRK VATANDAŞI OLDU

İran asıllı Mona Paşapur 1979’da üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelip yerleşti. Bir yıl sonra Rıza Paşapur ile İran’da evlendi. Çiftin, 1991’de İstanbul’da dünyaya gelen oğulları Armin Paşapur, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli oldu. Türk vatandaşlığına geçen çift, geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Anne Mona Paşapur, çalıştığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin görevlendirmesiyle 2012’nin sonlarında ABD’ye giderek, burada 5 ay kaldı. İddiaya göre, Rıza Paşapur, kardeşini eşiymiş gibi göstererek, oğlu Armin’i İran’a kaçırdı. İran mahkemelerine de dava açarak, eşinin kaybolduğunu söyleyip, boşandı. Boşanma davası sonrası, baba zihinsel engelli oğlu Armin’i özel eğitime ihtiyacı olduğunu ve çocuğa bakamayacağını iddia ederek, Tebriz’deki bir engelli rehabilitasyon merkezine bıraktı. Türkiye’ye dönen baba, oğlunu bir daha hiç görmedi ve aramadı.

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