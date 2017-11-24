İrlanda'da hükümet krizi baş gösterebilir

Fine Gael Partisinin, kendisi gibi merkez sağda yer alan en Fianna Fail'in desteğiyle kurduğu azınlık hükümeti, Fitzgerald hakkındaki iddialar nedeniyle tehlikeye girdi.

Adalet Bakanlığı döneminde polis içindeki yolsuzluklarla ilgili kendisine iletilen ihbarları göz ardı etmekle suçlanan Fitzgerald’ın, mevcut hükümetteki görevinden istifası istenirken, Başbakan Leo Varadkar, yardımcısını "feda etmeyeceğini" açıkladı.

Fianna Fail'in teklifiyle salı günü Fitzgerald hakkında parlamentoda yapılacak oylamada güvensizlik oyu çıkması durumunda, ülkede bu yıl içinde erken seçime gidilmesi gündeme gelebilecek.

Siyasi gözlemciler, ülkede hükümet krizini engelleyecek tek gelişmenin Fitzgerald'ın istifası olacağı yorumunu yapıyor.

MCCABE OLAYI

Maurice McCabe adlı bir polisin teşkilat içindeki yolsuzluklarla ilgili ifşaatının ardından, kendisine yönelik "çocuk tacizi" iddiaları ortaya atılmış ve McCabe’nin adı hükümetin desteklediği bir internet sitesindeki listede "çocuk tacizi" bağlamında yer almıştı.

McCabe'ye yönelik iddialar, polisteki yolsuzlukların ifşasını cezalandırmaya dönük bir sindirme girişimi olarak yorumlanmıştı.

McCabe'nin "yüksek yerlerde" tanıdıkları olanlara polisin ayrıcalıklı muamele yaptığına ilişkin iddiaları 2014’te gündeme gelmişti. McCabe’nin ifşaatıyla ilgili etkin bir soruşturma yapmadığı için eleştirilen dönemin Adalet Bakanı Alan Shatter istifa etmek zorunda kalmıştı. Shatter’dan sonra göreve gelen Fiztgerald da, McCabe’den gelen ihbar emailini dikkate almamakla suçlanıyor.

McCabe olayı İrlanda’da bu yıl başında başbakanlıktan istifa eden Edna Kenny'nin bu kararının arkasındaki gerekçe olarak gösterilmişti. Kenny, başbakanlığı döneminde McCabe hakkında gündeme getirilen asılsız iddialar nedeniyle eski polisten özür dilemişti.

Kenny'nin Fine Gael'in genel başkanlığından ve başbakanlıktan istifasının ardından Haziran ayında yapılan parti içi seçimde Leo Varadkar bu görevlere seçilmişti.

AZINLIK HÜKÜMETİ

Fine Gael geçen yıl yapılan seçimlerin ardından bağımsız milletvekillerinin desteği ve ana muhalefet partisi Fianna Fail'in rızasıyla azınlık hükümeti kurmuştu.

Avrupa'da 2008'de yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilenen İrlanda'da uygulanan kemer sıkma politikaları, ülke siyasetinin başlıca gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor.

Hükümetlerin 1932'den bu yana merkez sağ partiler Fine Gael ile Fianna Fail arasında değiştiği Avrupa Birliği üyesi ülkede, kemer sıkma politikalarına duyulan tepki sol partiler ile bağımsız adayları ön plana çıkarsa da bu partiler hakim konumlarını koruyor.

Merkez sağ partiler arasında 1920'lerdeki İrlanda iç savaşından beri devam eden sorunlar nedeniyle doğrudan bir koalisyon kurulamıyor.

Geçen yıl yapılan seçimde Fine Gael 16 milletvekili kaybederek 50, Fianna Fail 23 artırarak 44 milletvekili çıkarmıştı. Seçimde Kuzey İrlanda ile birlik yanlısı milliyetçi Sinn Fein de milletvekili sayısını 14'ten 23'e yükseltmişti. 158 sandalyeli İrlanda parlamentosunda hükümet kurabilmek için 80 milletvekilinin desteği gerekiyor.

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