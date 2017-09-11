İş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. GSYH ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.1 arttı.



İş dünyası büyüme rakamlarını şu şekilde değerlendirdi:



YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ







Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Hükümetimizin de kapsayıcı çalışmalarıyla, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından başlayan toparlanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. İkinci çeyrekte açıklanan yüzde 5,1’lik büyüme verisi de bu toparlanma sürecinin en büyük kanıtı. Hükümetimizin ara vermeden hızla uygulamaya devam edeceği reformlar, alınan tedbirler, güven ortamı ve dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler ekonomimizdeki canlanmayı desteklemeye devam edecektir. Yatırım iştahındaki artışla birlikte, üçüncü çeyrekte de yüksek bir büyüme göreceğimizi, yıl sonunda da büyüme rakamlarının öngörüleri aşabileceğini tahmin ediyorum. Bu süreçte, Tosyalı Holding olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek, Türkiye ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyelere ulaşması için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz."



İŞ DÜNYASI İÇİN BÜYÜK MORAL OLDU







Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız, "Yüzde 5,1’lik ikinci çeyrek büyüme verisiyle birlikte, referandum sonrasındaki süreçte belirsizliklerin azaldığını, ekonomimizin normal seyrine dönerek yaşanan sıkıntıları geride bıraktığını görüyoruz. Türkiye’deki yatırım iştahının yeniden eski seviyelerine dönüyor olduğunu görmek, iş dünyası için de büyük moral oldu. Bu ülkenin potansiyeline güvenen, Türkiye’nin hikayesine gönülden bağlı sanayiciler olarak, önümüzdeki dönemde de bu performansı daha da yukarı çekme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürecek, yatırımlarımızı artırarak Türkiye ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz."



GÜÇLÜ BÜYÜME DEVAM EDECEK







Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, "Açıklanan büyüme verilerine baktığımızda genel olarak tabloyu olumlu olarak yorumlayabiliriz. Özellikle ticaret hacmindeki iyileşme ve dış talep artışı, yılın üçüncü çeyreğinde de büyümenin güçlü devam edeceğini gösteriyor. Küçük ev aletleri pazarına baktığımızda yine istikrarlı bir büyüme olduğunu görüyoruz. Sinbo olarak, sürdürülebilir ve kalıcı istihdam uygulamalarının yanı sıra yatırım ortamının iyileştirilmesine olanak sağlayacak reformların, gelecek dönemde de ‘Güçlü Türkiye’ vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu süreçte biz de elimizden gelen gayreti gösterecek, gerek yüksek büyüme performansı, gerekse hayata geçirdiği öncü uygulamalarla bölgesinin yıldızı olan Türkiye’nin, küresel anlamda hak ettiği seviyeye gelmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."



TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAYA HAZIRIZ







Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, "İkinci çeyrekte açıklanan yüzde 5,1’lik büyüme verisi, ekonomimizin son bir yılda yaşanan kayıpları telafi etmeye başladığının en büyük göstergesi. Ülkemiz üzerindeki karabulutlar hızla dağılıyor. Bu kapsamda ikinci çeyrek büyüme verilerimizi oldukça cesaret verici buluyorum. Rakamlara baktığımızda yatırımlardaki artış dikkat çekiyor. Kapsayıcı büyüme trendine girdiğimizi görüyoruz. Büyümede istikrarın devamı için hepimiz çok çalışmak zorundayız. Bunun için de Mega Metal olarak, yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ederek, taşın altına elimizi koymaya hazırız. Üçüncü çeyrek büyüme verisinin, çok daha yüksek olacağına inanıyorum."



TÜRKİYE SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR







Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Özellikle turizm, gayrimenkul, perakende ve sanayi sektörlerinde hem üretim hem satış yapan bir holding olarak ikinci çeyrekte de birinci çeyreğe benzer bir büyüme bekliyorduk. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyrek rakamını yüzde 5,1 olarak açıkladı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu. Buna yüzde 6,8 ile en çok inşaat sektörünün katma değer sağladığını görüyoruz. Bunda Ocak 2017’ye göre TÜİK’in en son açıkladığı Mayıs 2017’de 410 bin daha fazla kişinin inşaat sektöründe istihdam edilmesinin, ilk 7 ay konut satışının 770 bin ile bütün önceki yılların çok üzerinde seyretmesinin, belediyelerin verdiği yapı ruhsatlarının 2017’nin ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artmasının rolü çok büyük. Büyümeye en önemli ikinci katma değeri ise yüzde 6,3 ile sanayi sektörü sağlamış durumda. Ağustos ayında açıklanan imalat sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı’nın (yüzde 78,8) Ocak 2016’dan bu yana en hızlı yıllık artışını kaydetmesi sanayi sektörü ile ilgili güzel haberlerin önceden habercisi olmuştu. Açıklanan rakamlar ülkemizin sağlam adımlarla ilerleyişini sürdürdüğünü gösteriyor. Faiz oranlarında istenilen seviyelere gelindiğinde, kurlarda da öngörülerimiz gerçekleştiğinde hem ihracatımızda, hem iç tüketimimizde beklemede kalan taleplerin de hızlı hareketliliğine şahit olacağız."



YÜZDE 5.1'LİK BÜYÜMEDE EN BÜYÜK PAY İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN







Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, "Bugün açıklanan Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamları ilk çeyrekte olduğu gibi bizi yine mutlu etti. İlk çeyrekte yüzde 5,2 olan büyüme rakamının ikinci çeyrekte de yüzde 5,1 olduğu açıklandı. Türkiye ekonomisinin ne denli sağlam bir zeminde ilerlediğini ortaya koyan bu büyüme rakamlarında özellikle inşaat sektörünün yüzde 6,8 pay ile en büyük desteği sağlamış olması, ülkemizin büyümesinin lokomotifinde gayrimenkul sektörünün olması bizi ayrıca sevindirdi. Bunda hem sektördeki istihdamın hem de üretim ve satıştaki canlılığın etkisi oldukça büyük. Nitekim en son açıklanan konut satış istatistiklerine bakıldığında Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,4 yükselmişti. Sadece temmuzda 116 bin adet konut satılmıştı. Gayrimenkul sektöründe ilk 7 aylık satışlara bakıldığında, 770 bin adet konut satışı ile hem rekor yılları 2015 ve 2016 hem de ondan önceki tüm yıllar geride bırakılmış durumda. Bu açıdan büyümeye bizim sektörümüzün en büyük katkıyı vermiş olması pek de şaşırtıcı değil."

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