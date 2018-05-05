IŞİD'in suikastçısı anlatıyor: 100'den fazla kişiyi öldürdüm, pişman değilim

Suriye, 7 yıldan uzun bir süredir kanlı bir savaşın içinde. Devlet Başkanı Beşar Esad ve yönetimi hem isyancı silahlı muhaliflerle savaşıyor hem de IŞİD'in cihatçılarıyla. Ülkenin kuzeyindeki Rakka kenti, çatışmaların kilit bölgelerinden biri oldu. Bu, Rakka'daki barışçıl bir protestocunun nasıl kanlı savaşın içinde bir katile dönüştüğünün hikâyesi.
Uyarı: Bu haberdeki işkence ayrıntılarını bazı okurlarımız rahatsız edici bulabilir. Haberdeki isimler de değiştirildi .
Halit, Rakka'da bir gün ölüm ve toz kokusuna uyanıp kendiliğinden suikastçı olmaya karar vermedi.
Kendisine özel bir davet geldi.
Halit, Halep'teki bir hava üssüne eğitime çağırılan 6 kişiden biriydi. Bu 6 kişi, Fransız bir eğitmen tarafından tabancalar, susturuculu silahlar ve dürbünlü tüfeklerle öldürmeyi öğrenmek için oraya çağrıldı.
"Eğitim sırasında kurbanlarımız, rejimin tutsak aldığımız askerleriydi" diye anlatıyor Halit ve eğitimin ayrıntılarını veriyor:
"Onları uzakta bir yere koyuyorlardı ve dürbünlü tüfekle vurmanız gerekiyordu. Ya da bir grup tutsağı gönderiyorlardı, diğerlerine zarar vermeden yalnızca birini vurmamızı istiyorlardı.
"Çoğu zaman suikastlar motosiklet üstünden yapılıyordu. Motosikleti sürmek için bir başkasına ihtiyacınız oluyor ve onun arkasına oturuyorsunuz. Hedefinize yakın sürüyorsunuz ve kaçamaması için yakınından ateş ediyorsunuz."
Halit, insanları takip etmeyi, hedeflerine çok yaklaşmadan onları "nasıl satın alacağını", hedeflerini ayırmak için araç konvoyunun dikkatini nasıl dağıtacağını öğrenmiş.
Çok kanlı, insanlık dışı bir eğitim aldı. Suriye ordusu 2013'ün ortasında Rakka'dan çekildiğinde, şehrin kuzeyinin kontrolü Ahrar-ül Şam liderlerine geçti.
Halit örgütün Rakka'nın güvenlik görevlilerinden sorumlu komutanlarından biriydi.
BBC'ye konuşan Halit, 2011'de kendi tarifiyle 'Suriye devrimi ilk nefesini almaya başladığında, çok tutucu olmasa da biraz dindar' olduğunu söylüyor. İşi de o zamanlar Hac ziyaretleri düzenlemekmiş.
Hükümet karşıtı protestolara katıldığı ilk gün için "Rejim korkusuyla karışık müthiş bir özgürlük hissiydi" diyor.
"Ülkemize yardım ettiğimizi, özgürlük getirdiğimizi, halkın Esad'dan başka bir devlet başkanı seçebilmesine olanak sağladığımızı düşünüyorduk. Küçük bir gruptuk, 25-30 kişilik."
Halit, gösterilerin başında ellerine silah almayı akıllarından geçirmediklerini söylüyor. "Buna cesaret edemiyorduk" diyor ama güvenlik güçleri göstericileri gözaltına almaya ve şiddet uygulamaya başladığında durum değişmiş.
Bir gün kendisi de gözaltına alınmış:
"Evimden alıp Kriminal Güvenlik Departmanı'na götürdüler sonra diğer departmanlara, Siyasi Güvenlik Departmanı, Devlet Güvenliği Departmanı… Sonunda Merkez Cezaevi'ne gönderdiler ve orada bir ay kaldım.
"Merkez Cezaevi'ne girdiğimde yürüyemiyordum ve sırt ağrılarımdan uyuyamıyordum."
Halit, en zalim gardiyanın Kriminal Güvenlik Departmanı'ndaki bir gardiyan olduğunu, ona Devlet Başkanı Esad'ın fotoğrafını gösterip Halit'i diz çökmeye zorladığını, "Allah'ın ölecek Esad ölmeyecek. Allah ölür, Esad kalır" dediğini anlatıyor:
"Her gün çalışıyordu, mesaisi başladığında işkence göreceğimi biliyordum.
"Kollarımdan zincirlere tavana asıyordu. Soyunmaya zorluyor, sonra beni 'uçan halı'ya koyup sırtımdan kamçılıyordu. Bana, 'Senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum, ölmeni istiyorum, umarım ellerimde ölürsün' diyordu.
"Cezaevinden felç halde ayrıldım, götürdükleri Merkez Cezaevi'nde beni görenler ağlamaya başlıyordu. Beni sedyede taşıdılar."
Cezaevinden çıkınca Halit silaha sarılmış. Ülkenin kuzeydoğusunda konuşlanan 35 Suriyeli askerin ordudan ayrılmasına "yardımcı olduğunu" söylüyor.
Bazıları kaçırılmış, kaçırılanların eşyaları da silah almak için satılmış.
Bazıları için de araya çekici kadınlar sokmuşlar ve 'evlilik vaadiyle' kandırıp ailelerini dağıtarak çektikleri videolarla şantaj yapıp ordudan ayrılmaya zorlamışlar.
Halit cezaevindeki gardiyanlarından birine hiç acımamış. Neler yaptığını anlatıyor:
"İnsanlara Kriminal Güvenlik Departmanı'nda çalışan gardiyanı soruyordum. Sonunda buldum. Evine kadar takip ettik ve kaçırdık.
"Cezaevindeyken bana 'buradan canlı çıkarsan ve beni yakalarsan bana acıma' demişti.
"Gardiyanı Merkez Cezaevi yakınlarındaki bir çiftlik yakınlarına götürdüm. Ellerini kasap bıçağıyla kestim, dilini çıkardım ve makasla kestim. Ama hala tatmin olmamıştım.
"Öldürmem için yalvarınca onu öldürdüm. İntikam için gelmiştim, korkmuyordum."
"Onca işkence uygulamama rağmen pişmanlık ya da üzüntü hissetmiyorum. Tam tersine, eğer hayata yeniden gelecek olsa, yine aynısını yapardım.
"Eğer o dönem gardiyanların yaptıkları işkenceleri ve küçük düşürücü uygulamaları anlatacak bir kurum olsaydı ona bunları yapmazdım. Ama şikâyet edecek kimse yoktu, onu durduracak bir devlet de yoktu."
Halit 'devrime' olan inancını kaybetmişti. Kendi kurtuluşu için yürüttüğü mücadeleye odaklanmıştı. Suriye'nin vahşi çatışmasında kendisine yeni, daha karanlık bir görev düşecekti: IŞİD'in suikastçısı olmak.
Dostluklar ve ihanetler örgüt için güç dengelerini de değiştiriyordu. Halit, IŞİD'den ayrılıp kendisini katil olarak eğitten Ahrar uş-Şam'a geçti sonra El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'ne katıldı.
Rakka, 2014 yılı başlarında diğer örgütlerin çekilmesiyle IŞİD'in kalesi oldu.
IŞİD militanları, kafa kesmelerle, idamlarla ve işkencelerle halka korku salıyordu. "IŞİD mülklerine el koyuyor, öldürüyor ve saçma gerekçelerle onları tutsak ediyordu" diyor Halit.
"Eğer 'Oh Muhammed' derseniz, dine küfür etme suçundan öldürülüyordunuz. Fotoğraf çekmenin, cep telefonu kullanmanın cezası vardı. Sigara içenlerin sonu hapisti. Her şeyi yaptılar, öldürdüler, çaldılar, tecavüz ettiler.
"Masum bir kadını zinayla suçlayıp recmediyorlardı. Çocuklara izlettiriyorlardı. Ben kardeşlerimin yanında tavuk bile kesemem."
Cihatçılar, üst düzey muhalif liderleri nakit para ve daha üst pozisyonlar teklif ederek satın alıyorlardı.
Halit'e de güvenlik sorumlusu olarak bir pozisyon önerdiler ve o da kabul etti.
Üst düzey El Nusra Cephesi lideri Ebu el Abbas'ın önerisiyle iki taraflı çalışan bir ajan oldu. "IŞİD'e dost görünüyor, ama gizlice üyelerini kaçırıp sorguluyor sonra öldürüyordum. İlk kaçırdığım Suriyeliydi, IŞİD'in eğitim kampı sorumlusu" diyor Halit ve ekliyor:
"Ebu el Abbas'ın benden sızdırmamı istediklerini IŞİD'e sızdırıyordum. Bazıları doğru bilgilerdi, IŞİD'in bana inanması için sızdırıyorduk. Ama aynı zamanda onlardan da sırlar topluyordum."
El Nusra Cephesi, 2013'te IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin önerdiği birleşme önerisini reddetmişti ve diğer örgütlerle yakınlaşmıştı.
Halit'in kararı ölüm fermanı gibi görünse de onun gibi başkaları da vardı. IŞİD için yaklaşık 16 kişiyi öldürdüğünü, evlerinde vurduğunu ve silahla susturduğunu söylüyor.
Halit'in kurbanlarından biri el Bab'da yaşan bir İslam akademisyeniydi, "Kapısını çaldım ve açtı. Hemen girip yüzüne silah doğrulttum. Karısı çığlık atmaya başladı. Onu öldürmeye geldiğimi biliyordu" diyor.
"Ben daha bir şey söylemeden 'Ne istiyorsun? Para mı? Bütün param bu ne kadar istiyorsan al'dedi. Ben de 'hayır' dedim, para istemiyorum. Karısını diğer odaya kilitledim."
"Sonra 'Parayı al, istiyorsan gözümün önünde karımla yatabilirsin ama beni öldürme' dedi. Söyledikleri beni onu öldürmeye itti."
Rakka'daki IŞİD emirleri örgüte yeni kan girmesi için bazen eski üyeleri öldürüyordu. Bazen ölümlerden ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarını sorumlu tutuyorlardı. Bazen de hiçbir gerekçe göstermiyorlardı.
IŞİD'in önerdiği işi kabul ettikten bir ay sonra Halit, ölüm sırasının kendisine geleceğinden emindi.
Halit canını kurtarmak için kaçmaya karar verdi. Önce doğu kenti Deyrizor'a sonra da Türkiye'ye.
Pişman olup olmadığı veya bir gün hakim karşısına çıkması gerekebileceğine ilişkin soruya Halit şu yanıtı verdi:
"Tüm düşündüğüm nasıl kaçabileceğim ve nasıl hayatta kalabileceğimdi.
"Yaptığım bir suç değil. Size bir silah doğrultulduğunu ve babanızın, ağabeyinizin ve akrabalarınızın öldürüldüğünü gördüğünüzde sessiz kalamazsınız ve sizi hiçbir güç durduramaz. Yaptığım nefsi müdafaaydı.
"Rejime ve IŞİD'e karşı 100'den fazla kişiyi öldürdüm ve pişmanlık duymuyorum çünkü Allah hiçbir sivili veya masum bir kişiyi öldürmediğimi biliyor.
"Aynaya baktığımda kendimi bir prens gibi görüyorum. Geceleri rahat uyuyorum çünkü benden öldürmemi istedikleri herkes ölümü hak ediyordu.
"Suriye'den ayrıldığımda yeniden bir sivil oldum. Şimdi bana biri kaba bir şey söylediğinde, 'Nasıl istersen' deyip geçiyorum."
Halit ile, BBC'de yayımlanan Suriye: Dünya'nın Savaşı (Syria: The World's War) adlı belgesel için görüşüldü. Belgesel tüm dünyada yayın yapan BBC World'de 26 Mayıs ve 2 Haziran'da gösterilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.