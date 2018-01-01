Cildinizin daha iyi görünmesi için kullanılabilecek bir çok ürün var. Ancak cilt bakımınızı doğal yollarla yapmayı tercih ediyor veya cilt bakımı için çok para harcamak istemiyorsanız, kolayca ulaşabileceğiniz malzemelerle cilt bakımınızı evinizde de yapabilirsiniz. İşte cildinize ışıltı katacak ve canlılık verecek iki doğal maske tarifi...

IŞILTI VEREN MASKE MALZEMELER

2 yemek kaşığı nar tanesi

Yarım muz

1 tatlı kaşığı bal

3 damla avokado yağı

IŞILTI VEREN MASKE NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri blender'da püre haline getirin. Karışımı göz çevresi dışında tüm cildinize uygulayın. 20 dakika bekleyip yıkayın. İhtiyaca göre haftada 1 ya da iki kez kullanabilirsiniz.

CANLANDIRICI MASKE MALZEMELER

Yarım olgun avokado

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı badem yağı

CANLANDIRICI MASKE NASIL YAPILIR?

Çatalla avokadoyu ezin. Üzerine bal ilave edip tekrar karıştırın. En son badem yağını ekleyin. Temiz cilde uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyip ılık su ile yıkayın. Haftada 1 ya da iki kez kullanabilirsiniz.