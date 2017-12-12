İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB/Odyoloji Bölümü ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından işitme engelli çocukların dil ve konuşma kazanımları elde etmesi için başlatılan Müzik Benim Sesim” projesinde eğitim gören çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Gazete Habertürk'ten Ronahi Dündar ve Sevgi Çavuşoğlu'nun haberine göre, Zeytinburnu Belediyesi ile Fatih Belediyesi’nin de desteklediği projenin etkinliğinde konuşan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Özgür Yiğit, “Doğuştan işitme kaybı olan çocukların erken tanısından sonra bir tedavi türü olan implant en önemli adımdır. Erken dönemde özellikle 4 yaşından önce takılan implantlarla çocuklarımız iyi bir eğitimle normal birer çocuk gibi okula gidebilir, günlük yaşamına devam edebilir, konuşabilir ve işitebilir hale geliyorlar” dedi. İşitme engelli çocuklarda iyi bir müzik eğitiminin işitmeleri kolaylaştırdığını ifade eden Yiğit, “İmplant kullanan çocukların müzik algısını geliştirebiliyoruz. En önemlisi de çocukların işitmesi daha da kolaylaşıyor” diye konuştu.

